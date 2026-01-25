Успешный год на рынках поднял доходность латвийских пенсионных планов второго уровня

При этом важно подчеркнуть, что доходность пенсионных планов следует оценивать в течение длительного периода. Один год не отражает полной эффективности работы планов. То, что в один год какой-то план показал лучший результат, не означает, что он будет лучшим и в долгосрочной перспективе. В то же время это не оправдывает игнорирование планов с доходностью существенно ниже средних показателей.