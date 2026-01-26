С мая бумажные направления в Латвии почти исчезнут: что изменится для пациентов
С мая пациенты в Латвии почти полностью попрощаются с бумажными направлениями: Минздрав переводит систему на электронный формат, а в будущем одно е-направление будет означать только одну запись к врачу.
С 5 мая этого года направления для получения амбулаторных и стационарных услуг здравоохранения планируется выдавать и обрабатывать в электронном виде в системе E-veselība, допуская бумажные направления только в четко определенных исключительных случаях. Это предусмотрено подготовленным Министерством здравоохранения проектом изменений в правила Кабинета министров о порядке ведения медицинской документации. В Министерстве здравоохранения поясняют, что изменения связаны с целью, определенной в «Стратегии цифрового здравоохранения до 2029 года», — существенно сократить оборот бумажных медицинских документов и полностью заменить бумажные направления электронными направлениями, или е-направлениями.
Кроме того, с третьего квартала 2026 года планируется поэтапный переход к принципу «одно е-направление — одна запись», который будет означать, что с конкретным электронным направлением пациент сможет одновременно быть записан только в одном лечебном учреждении. Если пациент захочет записаться в другое учреждение, предыдущую запись потребуется отменить.
Для реализации этого принципа в системе е-здоровье разработано новое решение э-направлений, которое присваивает каждому направлению уникальный идентификатор. Это технически позволяет пациенту одновременно находиться только в одной очереди ожидания.
В аннотации Министерства здравоохранения одной из актуальных проблем отрасли названы неотмененные записи к специалистам и на обследования, а также высокая доля бумажных документов. Поскольку различные системы электронной записи и регистрации очередей не интегрированы с е-здоровьем, в настоящее время невозможно отслеживать статус записей между учреждениями. В результате пациенты нередко записываются сразу в несколько очередей, но после получения услуги не отменяют остальные записи. Министерство здравоохранения оценивает, что доля неявок на визиты в стране в среднем составляет от 15% до 20% в год, ссылаясь также на данные отдельных больниц. Так, согласно отчету Детской клинической университетской больницы за 2023 год, около 15% пациентов не приходят на визит к врачу-специалисту. В больнице это называют серьезной проблемой, влияющей на общую доступность услуг. В свою очередь, Резекненская больница указывает, что доля пациентов, не являющихся на прием к специалисту, достигает почти 20%.
Хотя электронное направление в системе E-veselība введено еще в 2019 году, значительная часть направлений на государственно оплачиваемые амбулаторные и стационарные услуги по-прежнему выдается в бумажном формате. Например, в 2024 году в системе расчетов по амбулаторным талонам было зарегистрировано 7 868 391 случай, где для получения услуги указано направление, тогда как в системе е-здоровье за тот же год зарегистрировано 1 537 142 электронно выданных направления.
Поскольку часть учреждений оформляет направления в локальных информационных системах и выдает их в распечатанном виде, не всегда передавая данные в E-veselība, централизованно и точно определить соотношение бумажных и электронных направлений невозможно, отмечает Министерство здравоохранения.