С мая бумажные направления в Латвии почти исчезнут: что изменится для пациентов

В аннотации Министерства здравоохранения одной из актуальных проблем отрасли названы неотмененные записи к специалистам и на обследования, а также высокая доля бумажных документов. Поскольку различные системы электронной записи и регистрации очередей не интегрированы с е-здоровьем, в настоящее время невозможно отслеживать статус записей между учреждениями. В результате пациенты нередко записываются сразу в несколько очередей, но после получения услуги не отменяют остальные записи. Министерство здравоохранения оценивает, что доля неявок на визиты в стране в среднем составляет от 15% до 20% в год, ссылаясь также на данные отдельных больниц. Так, согласно отчету Детской клинической университетской больницы за 2023 год, около 15% пациентов не приходят на визит к врачу-специалисту. В больнице это называют серьезной проблемой, влияющей на общую доступность услуг. В свою очередь, Резекненская больница указывает, что доля пациентов, не являющихся на прием к специалисту, достигает почти 20%.