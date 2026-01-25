Трамп похвалил за смелость британских военных после резкой критики в свой адрес со стороны Лондона

Высказывания Трампа вызвали необычно жесткую реакцию со стороны Стармера, который ранее старался избегать прямой публичной критики президента США. Канцелярия британского премьера сообщила, что в субботу Стармер обсудил этот вопрос с президентом. «Премьер-министр напомнил о храбрых и героических британских и американских солдатах, которые плечом к плечу сражались в Афганистане, многие из которых так и не вернулись домой. Мы никогда не должны забывать их жертву», — говорится в заявлении.