Трамп похвалил за смелость британских военных после резкой критики в свой адрес со стороны Лондона
Президент США Дональд Трамп похвалил "храбрых британских солдат", на следующий день после того, как его высказывания о войсках НАТО в Афганистане премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал как «оскорбительные и возмутительные».
Трамп вызвал волну возмущения в Великобритании и по всей Европе после заявления о том, что европейские войска якобы держались в стороне от линии фронта в Афганистане.
В ходе войны в Афганистане Великобритания потеряла 457 военнослужащих, что стало самым кровопролитным зарубежным конфликтом для страны со времен 1950-х годов. В течение нескольких наиболее напряженных лет войны Британия возглавляла союзническую кампанию в провинции Гильменд, а также воевала в Ираке в качестве главного союзника США.
«ВЕЛИКИЕ и ОЧЕНЬ ХРАБРЫЕ солдаты Соединенного Королевства всегда будут вместе с Соединенными Штатами Америки!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social. «В Афганистане погибли 457 человек, многие получили тяжелые ранения, и они были одними из величайших воинов. Это связь, которую невозможно разорвать».
Высказывания Трампа вызвали необычно жесткую реакцию со стороны Стармера, который ранее старался избегать прямой публичной критики президента США. Канцелярия британского премьера сообщила, что в субботу Стармер обсудил этот вопрос с президентом. «Премьер-министр напомнил о храбрых и героических британских и американских солдатах, которые плечом к плечу сражались в Афганистане, многие из которых так и не вернулись домой. Мы никогда не должны забывать их жертву», — говорится в заявлении.
Ветераны в Великобритании и других странах также выступили с осуждением комментариев президента США, прозвучавших в четверг в эфире Fox Business Network в программе Mornings with Maria, где он заявил, что Соединенным Штатам «никогда не был нужен» трансатлантический альянс, и обвинил союзников в том, что они держались «немного в стороне от линии фронта» в Афганистане.
Среди критиков оказался и младший сын короля Карла принц Гарри, который проходил две службы в Афганистане. «Эти жертвы заслуживают того, чтобы о них говорили честно и с уважением», — заявил он.