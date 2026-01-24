Латвийские власти напомнили Трампу о миссиях НАТО и потерях Латвии в Афганистане и Ираке
После заявлений президента США Дональда Трампа о том, что военнослужащие стран НАТО якобы не воевали на афганской передовой, латвийские должностные лица напомнили о вкладе Латвии в миссии и о погибших солдатах.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Х написал, что Латвия участвовала в миссии НАТО по статье 5 в Афганистане еще до официального вступления в альянс. «Наши солдаты Эдгар Озолиньш, Волдемар Аншевицс, Андрей Меркушев и Давис Балтаболс заплатили за это самую высокую цену. Они навсегда останутся в нашей памяти. И мы всегда будем рядом с нашими союзниками, так же как мы верим, что они будут рядом с нами», — подчеркнул Ринкевич.
Президент добавил, что в операциях в Ираке и Грузии Латвия потеряла еще четырех военнослужащих — Виталия Васильева, Яниса Войткевича, Гинта Блейю и Олафа Бауманиса.
Министр обороны Андрис Спрудс также написал, что после терактов 11 сентября Латвия вместе с другими союзниками по НАТО встала плечом к плечу с США.
«Семь латвийских солдат пожертвовали своими жизнями, борясь с терроризмом в Афганистане и Ираке. Латвия хранит живую память об их самоотверженной жертве», — заявил министр.
Как сообщалось, Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News утверждал, что военнослужащие стран НАТО не воевали на афганской передовой, чем вызвал возмущение в Великобритании и других странах альянса.
Министр по делам ухода Великобритании Стивен Киннок назвал заявления Трампа полностью ошибочными. Судя по интервью, показанному Fox News в четверг, Трамп не знает, что в войне в Афганистане, начатой после нападений террористической организации «Аль-Каида» на США 11 сентября 2001 года, в Южной Азии погибли 457 британских военнослужащих. По словам Трампа, «они скажут, что отправили несколько солдат в Афганистан». «И они это сделали — но они оставались немного позади, немного в стороне от линии фронта», — утверждал президент США.
После терактов 11 сентября Великобритания и другие союзники присоединились к операции США в Афганистане, когда Вашингтон задействовал в рамках НАТО пункт о коллективной обороне. Помимо британских военнослужащих, в Афганистане воевали и гибли солдаты многих стран НАТО, в том числе Дании, Франции и Италии.
Киннок заявил, что ожидает: премьер-министр Великобритании Кир Стармер поднимет этот вопрос в разговоре с Трампом. «[Стармер], я уверен, поднимет этот вопрос в разговоре с [президентом США]. Он чрезвычайно горд нашими вооруженными силами и ясно скажет об этом президенту», — сказал министр в эфире радио LBC.
Комментарии Трампа были «полностью ошибочными» и «глубоко огорчающими», отметил Киннок в интервью Sky News.
«То, что он сказал, не соответствует действительности, потому что единственный раз, когда была задействована [НАТО] статья 5, был после событий 11 сентября — чтобы помочь Соединенным Штатам», — заявил министр.
«И очень многие британские солдаты и очень многие солдаты других европейских союзников по НАТО отдали свои жизни, поддерживая американские миссии, миссии под руководством США в таких местах, как Афганистан и Ирак», — добавил он.
Люси Олдридж, чей сын Уильям погиб в Афганистане в 18 лет, сказала газете Daily Mirror, что слова Трампа «крайне огорчают». Заявления Трампа — «это куда больше, чем ошибка», заявила председатель парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри. «Это серьезное оскорбление. Это оскорбление для 457 семей, которые кого-то потеряли в Афганистане. Как он смеет говорить, что мы не были на линии фронта», — сказала политик Лейбористской партии в программе BBC Question Time.
