Латвийские власти напомнили Трампу о миссиях НАТО и потерях Латвии в Афганистане и Ираке

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Х написал, что Латвия участвовала в миссии НАТО по статье 5 в Афганистане еще до официального вступления в альянс. «Наши солдаты Эдгар Озолиньш, Волдемар Аншевицс, Андрей Меркушев и Давис Балтаболс заплатили за это самую высокую цену. Они навсегда останутся в нашей памяти. И мы всегда будем рядом с нашими союзниками, так же как мы верим, что они будут рядом с нами», — подчеркнул Ринкевич.