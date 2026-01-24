"Я служил там и потерял друзей": принц Гарри оспорил заявление Трампа о НАТО

Принц Гарри неоднократно рассказывал о своеи военнои службе и ее влиянии на его жизнь. В интервью Андерсону Куперу в 2023 году он говорил, что служба в Афганистане давала ему ощущение цели и нормальности вдали от пристального внимания британскои прессы. «Я мог сосредоточиться на цели, которая больше меня самого, носить ту же форму, что и остальные, и впервые в жизни чувствовать себя нормальным», — сказал он. «Я справился с одними из самых больших испытаний в своей жизни. Я очень подходил для военной службы. Я был молодым человеком в возрасте около 20 лет, переживавшим шок».