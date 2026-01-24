"Я служил там и потерял друзей": принц Гарри оспорил заявление Трампа о НАТО
Принц Гарри публично отреагировал на недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который поставил под сомнение вовлеченность союзников по НАТО во время войны в Афганистане.
В интервью Fox News 22 января Дональд Трамп заявил, что страны НАТО «держались немного в стороне, немного подальше от передовой», когда США возглавили военную кампанию после атак 11 сентября. «Мы на самом деле никогда ничего от них не требовали. Они скажут, что отправили какие-то войска в Афганистан, то или это. И они действительно отправили — но держались немного в стороне, немного подальше от передовой», — сказал Дональд Трамп, усомнившись, поддержали бы союзники США, если бы это понадобилось в будущем.
В жестком ответе, опубликованном на следующий день, герцог Сассекский, который служил в британской армии десять лет и прошел две боевые командировки в Афганистан, подчеркнул жертвы, принесенные силами НАТО.
«В 2001 году НАТО впервые — и единственный раз в истории — задействовало статью 5», — сказал Гарри, имея в виду пункт о коллективной обороне, который был активирован после атак 11 сентября. «Это означало, что каждая страна-союзник была обязана поддержать Соединенные Штаты в Афганистане ради нашей общей безопасности. Союзники откликнулись на этот призыв».
Гарри продолжил: «Я служил там. Я нашел там друзей на всю жизнь. И я потерял там друзей. Только Великобритания потеряла 457 военнослужащих». Он отметил тяжелую человеческую цену конфликта: «Тысячи жизней изменились навсегда. Матери и отцы хоронили сыновей и дочерей. Дети оставались без одного из родителеи. Семьи продолжают нести эту цену».
В завершение герцог подчеркнул: «Эти жертвы заслуживают того, чтобы о них говорили правдиво и с уважением, пока мы все остаемся едиными и верными защите дипломатии и мира».
Принц Гарри неоднократно рассказывал о своеи военнои службе и ее влиянии на его жизнь. В интервью Андерсону Куперу в 2023 году он говорил, что служба в Афганистане давала ему ощущение цели и нормальности вдали от пристального внимания британскои прессы. «Я мог сосредоточиться на цели, которая больше меня самого, носить ту же форму, что и остальные, и впервые в жизни чувствовать себя нормальным», — сказал он. «Я справился с одними из самых больших испытаний в своей жизни. Я очень подходил для военной службы. Я был молодым человеком в возрасте около 20 лет, переживавшим шок».