Только половина жителей Латвии планирует улучшать жилье в 2026 году - год назад таких было значительно больше
Планы по улучшению жилья в новом году готовы реализовать половина, или 51%, жителей Латвии — это существенно меньше, чем год назад, когда такое намерение было у 85% населения, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Luminor.
Данные опроса показывают, что в 2026 году небольшие изменения в своем жилье планируют 41% жителей Латвии, тогда как более существенные перемены — например, капитальный ремонт или перепланировку квартиры — задумали 10%. Чаще всего улучшения жилья планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. В региональном разрезе такие перемены чаще намечены в Видземе, особенно в сельских территориях. При этом 42% жителей отмечают, что в следующем году не планируют никаких изменений в своем жилье.
«Улучшение жилья часто является вложением, которое дает долгосрочную выгоду — и для повседневного комфорта, и для качества недвижимости. В то же время не все ситуации можно заранее спланировать, и нередко ремонт или обновление нужно делать сразу. Мы видим, что в таких случаях жители выбирают также потребительский кредит: 40% кредитов используется именно на ремонтные работы, например на небольшие работы по благоустройству или обновлению. При этом следует учитывать, что рост строительных затрат может повлиять на планы по обновлению жилья — например, снизить интерес жителей к повышению энергоэффективности жилья», — поясняет руководитель направления жилищного кредитования Luminor Каспарс Саусайс.
Часть жителей рассматривает и смену места проживания: 7% указывают, что нынешнее жилье больше не соответствует их потребностям. Эта тенденция совпадает с общей активностью на рынке жилья, что отражают и данные Luminor: за девять месяцев 2025 года объем жилищных кредитов банка вырос на 71% по сравнению с предыдущим периодом. Рост спроса стимулировали снижение ставок Euribor, повышение зарплат и более широкое предложение нового жилья.