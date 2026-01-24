Только половина жителей Латвии планирует улучшать жилье в 2026 году - год назад таких было значительно больше

«Улучшение жилья часто является вложением, которое дает долгосрочную выгоду — и для повседневного комфорта, и для качества недвижимости. В то же время не все ситуации можно заранее спланировать, и нередко ремонт или обновление нужно делать сразу. Мы видим, что в таких случаях жители выбирают также потребительский кредит: 40% кредитов используется именно на ремонтные работы, например на небольшие работы по благоустройству или обновлению. При этом следует учитывать, что рост строительных затрат может повлиять на планы по обновлению жилья — например, снизить интерес жителей к повышению энергоэффективности жилья», — поясняет руководитель направления жилищного кредитования Luminor Каспарс Саусайс.