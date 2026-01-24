Politico: США хотят сделать с Кубой то же самое, что и с Венесуэлой

По данным Международного энергетического агентства, Куба импортирует около 60 % необходимой ей нефти. Ранее страна в значительной степени зависела от поставок из Венесуэлы, однако при администрации Трампа США начали изымать партии нефти из этой страны. В последнее время основным поставщиком стала Мексика, поскольку венесуэльские поставки практически прекратились. Однако, поставки из Мексики не смогут в полной мере компенсировать нарастающий энергетический дефицит на острове.