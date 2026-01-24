Politico: США хотят сделать с Кубой то же самое, что и с Венесуэлой
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести военно-морскую блокаду Кубы, чтобы остановить поставки нефти в эту страну, сообщило американское издание Politico.
Как отмечает издание, окончательное решение не принято, в администрации есть противники и сторонники таких мер. В частности, морскую блокаду поддерживает государственный секретарь Марко Рубио.
Politico пишет, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы уже привело к тому, что экономика Кубы замедлилась, а полная блокада поставок нефти может спровоцировать гуманитарный кризис, поэтому некоторые сотрудники администрации выступают против таких мер.
«Энергетика — это удушающий захват, с помощью которого можно уничтожить режим», — заявил один из источников, знакомых с планом. По его словам, свержение коммунистического правительства страны, находящегося у власти со времени Кубинской революции 1959 года, в представлении администрации является «на сто процентов событием 2026 года».
Как отметил этот источник, предпринимаемые шаги предполагается обосновать законом LIBERTAD 1994 года, более известным как закон Хелмса—Бертона. Этот закон закрепляет торговое и финансовое эмбарго США в отношении Кубы.
По данным Международного энергетического агентства, Куба импортирует около 60 % необходимой ей нефти. Ранее страна в значительной степени зависела от поставок из Венесуэлы, однако при администрации Трампа США начали изымать партии нефти из этой страны. В последнее время основным поставщиком стала Мексика, поскольку венесуэльские поставки практически прекратились. Однако, поставки из Мексики не смогут в полной мере компенсировать нарастающий энергетический дефицит на острове.
После операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро администрация переключила внимание на Кубу, утверждая, что экономика острова находится в самой слабой точке, что делает его уязвимой для скорой смены режима. Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио, сын кубинских эмигрантов, неоднократно выражали оптимизм по поводу того, что коммунистическое правительство Кубы падет в ближайшее время на фоне утраты экономической поддержки со стороны Венесуэлы.