Историческое назначение: латвийский депутат отвечает за главный финансовый документ ЕС

В сфере здравоохранения акцент смещается с инфраструктуры на человеческие ресурсы - предлагается внедрять эффективные стратегии удержания персонала для предотвращения "оттока мозгов" из систем здравоохранения стран-участниц. 2027 год станет последним годом в рамках нынешнего многолетнего бюджета ЕС. В проекте руководящих принципов Ушаков намерен предложить изменение парадигмы: отказаться от логики "в последний год надо освоить средства любой ценой" и сосредоточиться на оценке реальной отдачи бюджетных программ и того, как они повлияли на жизнь жителей ЕС.