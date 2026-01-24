Историческое назначение: латвийский депутат отвечает за главный финансовый документ ЕС
Нил Ушаков стал главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год — впервые в истории эту ключевую должность получил депутат из Латвии.
Депутат и член бюджетной комиссии Европейского парламента Нил Ушаков (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента) назначен главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Это первый случай в истории, когда депутат из Латвии или стран Балтии занимает в Европарламенте эту стратегически важную должность, взяв на себя ответственность за главный годовой финансовый документ ЕС, сообщает Latvijas Avīze.
"У меня две главные задачи - социально ответственный европейский бюджет в целом, а также защита интересов восточноевропейских и приграничных стран", - заявил Ушаков после назначения.
В настоящее время уже ведется работа над проектом руководящих принципов бюджета ЕС на 2027 год, и депутат предлагает включить в него ряд новшеств. В подготовленном Ушаковым проекте особое внимание уделено самоуправлениям, расположенным на внешней восточной границе ЕС. Эта граница страдает не только из-за рисков безопасности, но и из-за структурных экономических и социальных проблем, поэтому Ушаков предлагает создать специальный механизм поддержки, предназначенный именно для восточных приграничных самоуправлений.
В проекте впервые прямым текстом говорится о необходимости прекратить дискриминацию фермеров Центральной и Восточной Европы путем устранения диспропорций в механизмах прямых платежей и поддержки. "Приграничным самоуправлениям нужны целевые компенсации, а не только лозунги. А фермеры на восточном фланге наконец должны получить честное отношение вместо годами длившегося неравенства", - подчеркивает Ушаков. Важно, что в контексте приграничных регионов в проекте доклада предусмотрена возможность финансирования укрепления границы, или "необходимых физических мероприятий", с прямым использованием средств бюджета ЕС.
В целом подготовленный проект руководящих принципов имеет выраженную социальную направленность. Жилье в документе определено как "фундаментальное право, а не объект спекуляций": Европарламент впервые призывается к инвестициям европейского уровня в повышение доступности жилья.
В сфере здравоохранения акцент смещается с инфраструктуры на человеческие ресурсы - предлагается внедрять эффективные стратегии удержания персонала для предотвращения "оттока мозгов" из систем здравоохранения стран-участниц. 2027 год станет последним годом в рамках нынешнего многолетнего бюджета ЕС. В проекте руководящих принципов Ушаков намерен предложить изменение парадигмы: отказаться от логики "в последний год надо освоить средства любой ценой" и сосредоточиться на оценке реальной отдачи бюджетных программ и того, как они повлияли на жизнь жителей ЕС.