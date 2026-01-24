Тервете стал одним из главных семейных направлений Латвии: в 2025 году парк побил исторический рекорд
В одном из самых популярных у туристов и наиболее дружелюбных для семей мест — в природном парке Latvijas valsts meži (LVM) в Тервете — в прошлом году зафиксировано рекордное число посетителей за почти 70-летнюю историю парка. В 2025 году в сказочный мир природного парка Тервете отправились 166,7 тысячи больших и маленьких любителей природы.
Старший специалист по обслуживанию клиентов LVM природного парка в Тервете Лилита Каусте отмечает: «Мы радуемся, что наш любимый туристический объект ценят из поколения в поколение. Около 24% наших посетителей прошлого года признались, что приезжают в парк регулярно, потому что здесь они всегда чувствуют себя желанными гостями и каждый раз находят новые приключения. Эти посетители приезжают в Тервете как минимум раз в год — чтобы “потанцевать” с Лутаусисом, “укротить” сыновей Матери Ветра и встретиться с душевной семьей гномов. Это заставляет думать, что парк не только оправился после двух самых разрушительных бурь за последние два года, но и активно продолжает расти и развиваться, предлагая разнообразные возможности отдыха для разных аудиторий».
Вырос поток иностранных туристов
Природный парк LVM в Тервете стал одним из самых любимых направлений для выходных в Латвии, который высоко ценят и туристы из других стран. Более чем 35 км троп в прошлом году посетили 46% иностранцев. Наибольший интерес проявили туристы из соседней Литвы — они составили 77% от общего числа зарубежных посетителей. По сравнению с 2024 годом заметно увеличилось число гостей из Эстонии, Польши и Германии.
Топ-3 мест по версии посетителей
Больше всего посетителям понравился городок гномов Чиекури, где можно пройтись по более чем 40 ярким мини-домикам и извилистым улочкам. Радость также доставили встречи со сказочными персонажами и возможность подняться на самый высокий деревянный смотровой башенный комплекс в Латвии. И взрослые, и дети высоко оценили неспешный отдых на территории более 400 гектаров.
«Лесная мудрость» — акцент на обучение
Вместе с возможностями для отдыха и развлечений выросла и роль экологического просвещения, а также масштаб мероприятий. В прошлом году более 6 тысяч детей и молодежи под руководством специалистов освоили «лесную мудрость», участвуя в лесных экспедициях, занятиях «Зеленого класса», тематических экологических творческих мастерских и походах. В этом году образовательные мероприятия продолжатся.
Праздники и тематические события
В прошлом году в природном парке LVM в Тервете прошли 26 мероприятий. Самыми массовыми стали «Дни леса Латвии» — за два дня их посетили почти 15,6 тысячи человек, Праздник света — 8 тысяч посетителей, а также Вальпургиева ночь, в которой участвовали более 5,8 тысячи гостей.
В этом году также планируется ряд крупных событий. Например, 22 и 23 мая пройдет крупнейший в странах Балтии фестиваль лесного просвещения «Дни леса Латвии». Тема 2026 года — «Ловим углерод вместе и сохраняем кислород», и посетителей приглашают высадить на территории парка более 10 000 лиственниц. Гостей ждут познавательные активности о лесной отрасли, музыкальная программа на сцене и многое другое.
Активный сезон круглый год
В природном парке LVM в Тервете есть чем заняться в любое время года и при любой погоде. Самая любимая часть парка у посетителей — Лес гномиков — и зимой продолжает жить своей спокойной жизнью и ждет гостей. Здесь проложена трехкилометровая прогулочная тропа с подсвеченными объектами и инсталляциями.
Для зимних развлечений рядом со смотровой башней оборудована горка — посетителей призывают брать свои санки и другое снаряжение, чтобы насладиться зимой. Кроме того, в бесплатной зоне парка рядом с новым информационным центром и смотровой башней подготовлена любительская лыжная трасса длиной 2,5 км. Она ждет всех, кто хочет размяться и провести время на свежем воздухе.