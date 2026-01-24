Тервете стал одним из главных семейных направлений Латвии: в 2025 году парк побил исторический рекорд

Старший специалист по обслуживанию клиентов LVM природного парка в Тервете Лилита Каусте отмечает: «Мы радуемся, что наш любимый туристический объект ценят из поколения в поколение. Около 24% наших посетителей прошлого года признались, что приезжают в парк регулярно, потому что здесь они всегда чувствуют себя желанными гостями и каждый раз находят новые приключения. Эти посетители приезжают в Тервете как минимум раз в год — чтобы “потанцевать” с Лутаусисом, “укротить” сыновей Матери Ветра и встретиться с душевной семьей гномов. Это заставляет думать, что парк не только оправился после двух самых разрушительных бурь за последние два года, но и активно продолжает расти и развиваться, предлагая разнообразные возможности отдыха для разных аудиторий».