Сокращение финансирования региональных больниц - недопустимо: СЗК призывает Минздрав пересмотреть распределение средств
Союз зеленых и крестьян (СЗК, ZZS) призывает Министерство здравоохранения пересмотреть запланированное на этот год распределение финансирования больниц, не сокращая средства региональным лечебным учреждениям.
По мнению ZZS, если общее финансирование отрасли в этом году достигает почти двух миллиардов евро, то сокращение на восемь миллионов евро для небольших больниц ставит под угрозу доступность медицинских услуг для жителей регионов.
Фракция ZZS в Сейме, как сообщается, получила тревожную информацию из нескольких самоуправлений: в этом году финансирование региональных больниц, по сравнению с прошлым годом, сокращается, в то время как для крупных университетских больниц оно увеличится.
Данные свидетельствуют, что сокращение затронет все больницы третьего уровня в регионах, а это означает, что они не смогут в полном объеме обеспечивать прежние функции и оказывать необходимую медицинскую помощь жителям регионов, утверждает ZZS.
Заместитель председателя правления политической силы, депутат Сейма Улдис Аугулис считает, что такое отношение к малым больницам недопустимо:
«В регионах у жителей должна быть возможность получить квалифицированное и своевременное лечение. Сейчас при планировании финансирования допущена ошибка — уменьшены возможности сельских больниц, что напрямую в будущем скажется на общественном здоровье в целом», — подчеркивает Аугулис.
ZZS обещает обсудить вопрос распределения финансирования больниц с партнерами по правительству, чтобы найти наилучшее решение для доступности медицинской помощи в регионах.
Ранее сообщалось, что Объединение региональных центров развития и краев направило министру здравоохранения Хосаму Абу Мери официальное письмо с призывом к срочной встрече в связи с запланированным существенным сокращением финансирования региональных больниц в этом году. Самоуправления выражают обеспокоенность информацией, предоставленной Минздравом больницам, которая указывает, что финансирование стационарных услуг для региональных больниц может быть значительно сокращено.
По оценке самоуправлений, такое решение несет прямые риски для доступности здравоохранения в регионах, ставит под угрозу уже сделанные инвестиции в развитие больниц и может привести к оттоку медицинского персонала из регионов. Одновременно это увеличит поток пациентов в Ригу и еще больше нагрузит университетские больницы.
Объединение также указывает на противоречие между фактически предлагаемым сокращением финансирования и публично заявленной позицией Минздрава о том, что реформа сети больниц внедряется постепенно и в 2026 году не должна создавать существенного отрицательного влияния на бюджеты больниц.
Против продвижения реформы сети больниц выступила и Латвийская профсоюзная организация работников здравоохранения и социальной опеки, отметив, что принятие в правительстве информационного доклада о предлагаемой смене модели больниц произошло поспешно и без полноценного социального диалога.
Как сообщалось, доклад Минздрава о планируемых изменениях в сети больниц согласовали Латвийская ассоциация молодых врачей, Сеть пациентских организаций Латвии и Ассоциация крупных городов. В свою очередь, его не согласовали Латвийское общество неонатологов, Латвийская ассоциация больниц, Союз свободных профсоюзов Латвии, Ассоциация гинекологов и акушеров, Бауская больница, Союз самоуправлений Латвии, а также Клиническая университетская больница им. П. Страдиня, Кулдигская больница, Сеть сотрудничества женщин, Рижская Восточная клиническая университетская больница, Рижский роддом и Латвийская ассоциация медсестер.
Агентство LETA ранее писало, что цель реформы сети больниц Минздрава — более целенаправленное и обоснованное распределение имеющегося финансирования, в том числе отказ от платежей за услуги, которые больницы фактически не предоставляют, обосновывает министерство.
В контексте национальной безопасности изменения в сети больниц не будут предусматривать закрытие конкретных больниц. Однако с учетом региональных особенностей, например для больниц, расположенных в восточном приграничье, планируется применять индивидуальные решения. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и, договариваясь с каждой больницей и самоуправлением, будет достигнуто соглашение об оптимальном возможном решении, обещает Министерство здравоохранения.
Если удастся сэкономить средства за счет реорганизации отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов, их можно будет направить на развитие дневного стационара или доступность амбулаторных услуг в соответствующей больнице, отмечает Минздрав. Таким образом предполагается снизить влияние на больницу и ее сотрудников, одновременно повышая доступность необходимых услуг, в том числе направляя часть средств на пересмотр тарифов, чтобы покрыть растущие расходы на стационарные услуги.