Сокращение финансирования региональных больниц - недопустимо: СЗК призывает Минздрав пересмотреть распределение средств

По оценке самоуправлений, такое решение несет прямые риски для доступности здравоохранения в регионах, ставит под угрозу уже сделанные инвестиции в развитие больниц и может привести к оттоку медицинского персонала из регионов. Одновременно это увеличит поток пациентов в Ригу и еще больше нагрузит университетские больницы.