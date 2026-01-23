Пассажирские перевозчики требуют отставки министра сообщения Атиса Швинки

Кроме того, в ассоциации напомнили, что 7 января состоялась очередная встреча представителей отрасли с министром сообщения, на которой так и не были получены ответы на важные для отрасли вопросы. В ассоциации указывают на незаинтересованность министра в поиске диалога с отраслью. Об этом, по сообщению ассоциации, в том числе свидетельствует авторитарный стиль ведения переговоров министра сообщения и отношение к перевозчикам. "Стиль коммуникации министра сообщения и АТД на встречах с представителями отрасли основан на односторонних решениях, строгих требованиях и угрозах применения наказаний, а не на конструктивном диалоге", - отметили в ассоциации.