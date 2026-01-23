Больницы не закроют, но хватит ли врачей: что ждет медицину Латвии в недалеком будущем?
Минздрав обещает, что в ходе реформы ни одна больница в Латвии не будет закрыта, однако отраслевые эксперты сомневаются: при сокращении финансирования и нехватке кадров доступность медицинской помощи в регионах может оказаться под угрозой.
В ходе реформы сети лечебных учреждений ни одна больница, в том числе на восточной границе, закрыта не будет, пообещало Министерство здравоохранения. Планируется создать трехуровневую модель - многопрофильные, региональные и локальные больницы, а также улучшить работу приемных отделений неотложной медицинской помощи. В то же время представители отрасли сомневаются, что реформа позволит сохранить доступность медицинских услуг, поскольку финансирование ряда региональных больниц уже сокращено, сообщает Diena.
Как сообщила на объединенном заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию, подкомиссии по Латгале и подкомиссии по общественному здоровью директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, до 2029 года планируется пересмотреть работу отделений неотложной помощи и приема пациентов, уровни больниц и профили оказываемых в них услуг, усовершенствовать требования к стационарным услугам, оценить возможности сети сотрудничества больниц и пересмотреть модели финансирования. По словам Янки, необходимость изменений во многом обусловлена нехваткой человеческих ресурсов в здравоохранении, ограниченными возможностями государственного финансирования и демографическими тенденциями (в прошлом году число новорожденных сократилось на 20%).
Первым шагом станет пересмотр сети отделений неотложной медицины и приема пациентов (ОНМПП). Он предусматривает сокращение расстояния и времени транспортировки бригад Службы неотложной медицинской помощи до лечебных учреждений, а также доставку пациентов преимущественно в стационары первого уровня, чтобы не перегружать больницы более высокого уровня. Финансирование ОНМПП в прошлом году составило 22,6 млн евро и, как планируется, сохранится на этом уровне.
С 2024 года по 30 июня 2025 года был реализован пилотный проект по внедрению плана доставки пациентов. Его результаты показали, что 47,3% пациентов, доставленных бригадами СНМП, впоследствии были переведены в больницы четвертого уровня, 31,9% - пятого уровня, тогда как в больницах первого уровня по-прежнему остается небольшое количество пациентов - в среднем один пациент за пять дней. В качестве одной из причин отказа медицинских учреждений более низкого уровня принимать пациентов "скорой" указывается недостаток диагностических возможностей или специалистов.
Янка также обратила внимание, что значительная часть пациентов прибывает в больницы самостоятельно, в основном в крупных городах, особенно в Риге. При оценке сети больниц будут учитываться такие критерии, как значимость территории (в том числе восточная граница), время доступа (60 минут), поток пациентов и способность больницы обеспечивать необходимый объем услуг.