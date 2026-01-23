Больницы не закроют, но хватит ли врачей: что ждет медицину Латвии в недалеком будущем?

С 2024 года по 30 июня 2025 года был реализован пилотный проект по внедрению плана доставки пациентов. Его результаты показали, что 47,3% пациентов, доставленных бригадами СНМП, впоследствии были переведены в больницы четвертого уровня, 31,9% - пятого уровня, тогда как в больницах первого уровня по-прежнему остается небольшое количество пациентов - в среднем один пациент за пять дней. В качестве одной из причин отказа медицинских учреждений более низкого уровня принимать пациентов "скорой" указывается недостаток диагностических возможностей или специалистов.