Центральный вокзал и еще 8 станций: Рига планирует глобальную перестройку инфраструктуры

Председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло о решении: «Если у нас есть возможность привести Ригу в порядок, сделав ее более мобильной и удобной для рижан, используя софинансирование фондов Европейского союза, то мы должны это сделать! В этом проекте хочу особо выделить два пункта — и это действительно хорошие новости для рижан: создание новой железнодорожной остановки у больницы Страдиня под названием “Агенскалнс”. Это означает безопасные и быстрые связи для пациентов, медиков и студентов, связывая железную дорогу с больничным комплексом и окружающей инфраструктурой Агенскалнса. Второе важное улучшение предусматривает благоустройство общественного пространства у Центрального железнодорожного вокзала и железнодорожной насыпи на участке от улицы Лачплеша до набережной Радзиня. До реализации проекта нам нужно работать над доступностью этой территории для всех, создав наземные пешеходные переходы у подземных пешеходных тоннелей».