Центральный вокзал и еще 8 станций: Рига планирует глобальную перестройку инфраструктуры
22 января на заседании Рижской думы было утверждено подача заявок в Фонд сплочения Европейского союза на создание девяти новых пунктов мобильности, включенных в бюджетную программу 2026 года «Интеграция железнодорожных остановочных пунктов в городскую среду и транспортную систему города», включая интеграцию Центрального железнодорожного вокзала в городскую среду и транспортную систему.
Развитие пунктов мобильности реализуется благодаря цели поддержки программы политики сплочения ЕС на 2021–2027 годы «Содействовать устойчивой мультимодальной мобильности в городах», а также в соответствии с Программой развития Риги на 2022–2027 годы.
Председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло о решении: «Если у нас есть возможность привести Ригу в порядок, сделав ее более мобильной и удобной для рижан, используя софинансирование фондов Европейского союза, то мы должны это сделать! В этом проекте хочу особо выделить два пункта — и это действительно хорошие новости для рижан: создание новой железнодорожной остановки у больницы Страдиня под названием “Агенскалнс”. Это означает безопасные и быстрые связи для пациентов, медиков и студентов, связывая железную дорогу с больничным комплексом и окружающей инфраструктурой Агенскалнса. Второе важное улучшение предусматривает благоустройство общественного пространства у Центрального железнодорожного вокзала и железнодорожной насыпи на участке от улицы Лачплеша до набережной Радзиня. До реализации проекта нам нужно работать над доступностью этой территории для всех, создав наземные пешеходные переходы у подземных пешеходных тоннелей».
Проект «Станция 2.0» включает девять пунктов мобильности у железнодорожных станций «Имaнта», «Депо», «Засулаукс», «Агенскалнс», «Торнякалнс», «Югла», «Яня варты», «Даугмале», «Рижский центральный вокзал».
Опираясь на предыдущий опыт реализованных и находящихся в процессе строительства пунктов мобильности, в новых пунктах также предусмотрено благоустройство прилегающих к железнодорожным станциям территорий, обеспечивая связь пассажирских платформ с уличным движением и инфраструктурой общественного транспорта. Во всех пунктах мобильности планируется создать безопасную и удобную инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств микромобильности, улучшить решения по безопасности движения, построить крытые велопарковки, а также укрепить связь городского общественного транспорта с железнодорожным сообщением. Там, где это технически возможно, остановки общественного транспорта будут располагаться как можно ближе к железнодорожной станции. Также у пунктов мобильности предусмотрено создание автостоянок для кратковременной остановки, обеспечивая удобную посадку и высадку пассажиров. Предусмотрено размещение элементов благоустройства и устройство озеленения.
В конкретных пунктах мобильности планируются масштабные инфраструктурные и градостроительные изменения:
- в пункте «Имaнта» предусмотрено строительство участка улицы Акацияс, а также возможная перестройка перекрестка улиц Ростокас и Золитудес;
- в пункте «Засулаукс» предусмотрено продление троллейбусной линии до железнодорожной станции;
- в пункте «Агенскалнс» Latvijas dzelzceļš планирует построить новую станцию у Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. Наибольшие работы запланированы на улице Атпутас, где будет создана пешеходная и велосипедная инфраструктура, а также по возможности будет решаться вопрос парковок на улице Атпутас;
- в пункте «Торнякалнс» будут созданы пешеходные переходы и кратковременные автостоянки, а также предусмотрено продление маршрута общественного транспорта до станции. Для удобства жителей будет создано соединение тротуаров и велодорожек с пешеходной инфраструктурой Латвийского университета. Также будет построен пандус доступности среды на улице Вилкайнеc у улицы Фрича Бривземниека. Существенные изменения затронут улицу Ояра Вациетиса — здесь будет перестроен участок улицы и мостик через Марупите;
- в пункте «Югла» предусмотрено строительство участка улицы Аудуму;
Пункт «Рижский центральный вокзал» будет самым масштабным, опираясь на ранее разработанные проекты улучшения городской среды и инфраструктуры. Проект предусматривает создание пешеходной и велосипедной инфраструктуры, установку элементов благоустройства, кратковременные автостоянки для посадки и высадки пассажиров, а также меры по повышению безопасности движения. Он будет включать пять отдельных объектов вблизи Рижского центрального вокзала, обеспечивая удобную и безопасную связь между железнодорожным сообщением и городским общественным транспортом.
Проекты планируется реализовать, используя финансирование Европейского фонда регионального развития, а также средства бюджетной программы Рижского самоуправления на 2026 год «Софинансирование фондов Европейского союза и других проектов». После получения одобрения на выделение финансирования и заключения договора с Центральным агентством финансов и договоров самоуправление начнет реализацию проектов.
Общие расходы проектов планируются до 20,3 млн евро, из которых финансирование Европейского фонда регионального развития — до 14 млн евро, а софинансирование Рижского самоуправления — до 6,3 млн евро.
Проекты планируется реализовать до 31 декабря 2029 года.