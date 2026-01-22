"Это никогда не исключено": премьер Латвии допустила новые денежные вливания в airBaltic
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня не исключила возможность дополнительных вложений государства в национальную авиакомпанию airBaltic, подчеркнув ее значение для экономики и необходимость дальнейшего развития в условиях меняющегося рынка.
Дополнительные государственные средства для национальной авиакомпании airBaltic не исключены. Об этом в четверг заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире программы Латвийского радио «Krustpunkta». По ее словам, для такой региональной авиакомпании, как airBaltic, развитие является постоянной необходимостью, а оно, в свою очередь, требует дополнительных инвестиций.
Премьер подчеркнула, что государству важно оценивать, каким образом можно поддержать авиаперевозчика, учитывая вклад airBaltic в латвийскую экономику.
Отвечая на вопрос журналистки о том, могут ли дополнительные средства быть выделены из государственного бюджета, Силиня отметила, что «это никогда не исключено». «Мы как акционеры всегда должны быть готовы действовать в условиях изменчивого делового мира», — заявила глава правительства.
По словам премьер-министра, со стороны airBaltic поступали сигналы о возможной необходимости дополнительных средств, однако компания официально не обращалась к правительству с соответствующей просьбой. В настоящее время авиакомпания, по ее словам, занимается поиском дополнительных партнеров для привлечения финансирования.
Ранее министр сообщения Атис Швинка сообщил агентству LETA, что airBaltic, помимо первичного публичного размещения акций (IPO), следует рассматривать и другие инструменты привлечения частного капитала. Швинка рассказал, что во вторник в закрытой части заседания Кабинета министров состоялась встреча с новым исполнительным директором airBaltic Эрно Хильденом. Он представил правительству свой профессиональный опыт, видение развития компании, а также задачи и планы на ближайшее время.
Министр также отметил, что уже в 2026 году airBaltic потребуется привлечение частного капитала, в связи с чем правительству вновь было поручено оценить возможности рынков капитала и подготовить соответствующее предложение.
На вопрос о том, обсуждалась ли на заседании правительства необходимость дополнительного государственного финансирования, Швинка ответил отрицательно. «Это новая ситуация, поскольку компания не приходит в последний момент с просьбой о помощи, а представляет свое видение развития», — добавил он.
Одновременно правительство подтвердило ряд принципиальных позиций: база airBaltic должна оставаться в Риге, государству необходимо сохранить в капитале компании как минимум 25 процентов плюс одну акцию, а также продолжать развитие эффективной и экономически обоснованной авиадоступности из Риги.