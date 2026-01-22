"Это никогда не исключено": премьер Латвии допустила новые денежные вливания в airBaltic

Дополнительные государственные средства для национальной авиакомпании airBaltic не исключены. Об этом в четверг заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире программы Латвийского радио «Krustpunkta». По ее словам, для такой региональной авиакомпании, как airBaltic, развитие является постоянной необходимостью, а оно, в свою очередь, требует дополнительных инвестиций.