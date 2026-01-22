Конфликт исчерпан? Трамп заявил, что он договорился с НАТО о будущем Гренландии

«Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. Исходя из этого, я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.