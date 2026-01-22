Конфликт исчерпан? Трамп заявил, что он договорился с НАТО о будущем Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Давосе они «сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона».
«Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. Исходя из этого, я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, сейчас идут дополнительные обсуждения по поводу системы противовоздушной обороны «Золотой купол», которую США хотят установить на территории Гренландии.
Предложения, обсуждавшиеся президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду в Давосе в отношении Гренландии, предусматривают соблюдение суверенитета Дании над арктическим островом, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на источники.
Предложенный Рютте план позволяет США достичь своих стратегических целей, не передавая территорию под официальный контроль Вашингтона. Тон Трампа после встречи с главой НАТО существенно изменился.
Согласно неофициальной информации, план не предусматривает передачи суверенитета, однако включает несколько важных пунктов. В части военного присутствия предусмотрено обновление оборонного соглашения 1951 года, что позволит расширить американские базы. Также планируется размещение современной противоракетной обороны в Гренландии для предотвращения угроз со стороны России и Китая.
Что касается ресурсов и безопасности, будет усилена работа с запасами сырья на острове, а также реализованы совместные патрули НАТО так называемых «семи арктических союзников» в Арктике. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США надеются достичь всех стратегических целей «за очень небольшие деньги».
Хотя Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, останется ли Гренландия частью Дании, Рютте сообщил, что вопрос изменения принадлежности острова на встрече «вообще не поднимался». Ожидается, что официальные переговоры высокого уровня между США, Данией и Гренландией начнутся в ближайшие недели.