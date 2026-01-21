"Бюджет стагнации времен Брежнева": заседание в Рижской думе прошло со скандалом

Инна Дьери («Суверенная власть»/«Объединение "Младолатыши"») была убеждена, что это предвыборный бюджет к выборам в Сейм, потому что многие «надели лыжи по дороге к законодательной власти». Она упрекала коалицию в расколе общества и игнорировании потребностей одной части общества, не замечая существенных проблем. Она подчеркнула, что после восстановления независимости Латвии Рига потеряла более 200 000 жителей. Между тем политики правящей коалиции, по ее словам, решают вопросы латышскости, гоняют мигрантов, а вице-мэр Вилнис Кирсис («Новое Единство») угрожает уволить 20 директоров школ, если у детей будут плохие результаты в обучении латышскому языку.