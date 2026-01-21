"Бюджет стагнации времен Брежнева": заседание в Рижской думе прошло со скандалом
Рассмотрение бюджета Рижского самоуправления на текущий год в думе прошло на повышенных тонах: коалиция и оппозиция обменялись взаимными обвинениями и упреками в манипуляциях. Одна из главных линий спора — какие расходы считать приоритетными, а какие оппозиция называет несоразмерными и ненужными.
Оппозиция критиковала то, что к ее предложениям не прислушиваются, и упрекала коалицию в игнорировании потребностей людей. Например, думе ставили в вину, что, строя новую инфраструктуру, лоббируются интересы 10 000 велосипедистов, но игнорируются интересы 100 000 жителей, чьи дворы у домов являются ухабистыми и не приведены в порядок.
Фракция «Суверенная власть»/«Объединение "Младолатыши"» упрекала мэра Риги Виестурса Клейнбергса в том, что депутатов не знакомят со всем бюджетом полностью, например, недоступны планируемые расходы Центральной администрации Рижского самоуправления.
Депутаты оппозиции нашли в расходах муниципального бюджета, по их мнению, ненужные и несоразмерные траты, например, покупку кофе, аренду кофейных автоматов, перекраску пляжных кабин для переодевания, на что планируется потратить 36 000 евро, то есть 3000 евро на одну пляжную кабину, и другие.
Лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс призвал не оценивать предложенные ими инициативы как предложения партии, поскольку это «потребности города». Он упомянул и безопасность в окрестностях торгового центра Origo, и предложение бонусов для привлечения жителей к самоуправлению, и увеличение поддержки для стимулирования рождаемости. Также он призвал подумать о бесплатных обедах для школьников, потому что детям должна быть обеспечена как минимум одна теплая еда в день.
Его однопартиец Владислав Бартaшевич назвал бюджет самоуправления этого года бюджетом стагнации времен Брежнева, который не предусматривает ни экономического, ни социального прорыва ни в этом, ни в следующих годах.
Инна Дьери («Суверенная власть»/«Объединение "Младолатыши"») была убеждена, что это предвыборный бюджет к выборам в Сейм, потому что многие «надели лыжи по дороге к законодательной власти». Она упрекала коалицию в расколе общества и игнорировании потребностей одной части общества, не замечая существенных проблем. Она подчеркнула, что после восстановления независимости Латвии Рига потеряла более 200 000 жителей. Между тем политики правящей коалиции, по ее словам, решают вопросы латышскости, гоняют мигрантов, а вице-мэр Вилнис Кирсис («Новое Единство») угрожает уволить 20 директоров школ, если у детей будут плохие результаты в обучении латышскому языку.
В свою очередь депутаты коалиции упрекали оппозицию в искажении фактов и их интерпретации под свои нужды и хвалили отдельные расходы, которые, по их мнению, улучшат жизнь в Риге. Например, упоминалась новая программа безопасности дорожного движения объемом 2 миллиона евро, которая позволит целенаправленно привести в порядок среду вокруг школ, чтобы путь детей в школу был безопасным.
Коалиция гордилась тем, что будет построено 146 укрытий, которые позволят жителям укрыться в случае войны. Также подчеркивалось, что 2 миллиона евро будут потрачены на повышение зарплат полицейских, и выделялись другие расходы.
Юлия Степаненко («Суверенная власть»/«Объединение "Младолатыши"») упрекала, что отношение коалиции к расходам бюджета самоуправления является насмешкой над налогоплательщиками. По ее мнению, Риге не нужны должности, которые «раздуты», не нужен третий вице-мэр, не нужны заместители председателей комитетов думы.
В свою очередь мэр Риги Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») в заключительной речи указал, что на заседании думы слышал много манипуляций о том, что для коалиции люди не являются приоритетом. Он подчеркнул, что это «холодная ложь».
Клейнбергс также отверг утверждение, что не будет поддержано ни одно предложение оппозиции. Мэр заявил, что несколько предложений оппозиции уже включены в бюджет, например, восстановление участка улицы в Золитуде и создание пешеходных переходов. Он призвал поддержать бюджет самоуправления, потому что он будет «поддержкой иному подходу — когда политики разных политических сил откладывают в сторону свое эго и работают ради общей цели».