Ночной "ангел" на Volvo: семья ищет водителя, спасшего их сына после ДТП в Адажском крае

Отдельное место в тексте семья уделила теме отношений с детьми, подчеркивая, что любовь нельзя откладывать на потом. «Детям нужна любовь не потом, а сейчас. Не “когда будет время”, а в моменте. Объятия нельзя откладывать на завтра. Слова “я тебя люблю” нельзя экономить, это не бонус, это необходимость», — пишут родители. Они также отметили, что интуиция и внутреннее беспокойство часто служат защитой: «Родительская интуиция — не слабость, а защита. Лучше лишний раз обнять, чем потом корить себя за несказанное и несделанное».