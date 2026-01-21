Ночной "ангел" на Volvo: семья ищет водителя, спасшего их сына после ДТП в Адажском крае
Ночью на трассе у границы Царникaвы и Адажи незнакомец на темной Volvo остановился после ДТП и не ушел, пока не приехала скорая. Семья пострадавшего теперь разыскивает его, чтобы сказать спасибо.
В социальных сетях распространилась трогательная история о дорожно-транспортном происшествии и человеческой неравнодушности. Одна семья обратилась к обществу с просьбой помочь найти водителя, который в ночь на 19 января оказал помощь их сыну после аварии.
ДТП произошло около часа ночи на границе Царникaвы и Адажи. Сам пострадавший помнит немногое: помощь оказал водитель темной Volvo. Незнакомец не просто остановился, а остался рядом с молодым человеком до прибытия бригады Службы неотложной медицинской помощи.
Родители признаются, что пережитое стало для них тяжелым эмоциональным испытанием. В своем сообщении в соцсетях они делятся мыслями о хрупкости жизни и силе родительской любви. «Когда случается трагедия, мы внезапно чувствуем себя бессильными. Все, что раньше казалось важным, рассыпается в пыль. Контроль исчезает, слова не работают, логика молчит», — написали они. По их словам, именно в такие моменты человек особенно остро осознает, насколько он не всесилен и как много в жизни зависит от участия других людей.
«Трагедия обнажает главное: мы не всесильны. Мы хрупкие. Мы зависимы от любви, времени и жизни, которая не спрашивает разрешения», — говорится в обращении.
Отдельное место в тексте семья уделила теме отношений с детьми, подчеркивая, что любовь нельзя откладывать на потом. «Детям нужна любовь не потом, а сейчас. Не “когда будет время”, а в моменте. Объятия нельзя откладывать на завтра. Слова “я тебя люблю” нельзя экономить, это не бонус, это необходимость», — пишут родители. Они также отметили, что интуиция и внутреннее беспокойство часто служат защитой: «Родительская интуиция — не слабость, а защита. Лучше лишний раз обнять, чем потом корить себя за несказанное и несделанное».
Семья подчеркивает, что сейчас с их сыном все в порядке, а сам текст был написан на эмоциях — как напоминание о том, что в повседневной суете мы часто считаем неважным. «Любите своих детей сейчас… Пока есть время», — завершается обращение.
Теперь родители надеются, что благодаря отклику в соцсетях удастся найти водителя Volvo, который в ту ночь не остался равнодушным и, возможно, спас их сыну жизнь.