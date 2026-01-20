Государство НАТО перебросило свои войска к границе с Украиной. Что происходит?

При этом радары румынской армии не способны обнаружить некоторые российские беспилотники, из-за чего те иногда падают вблизи жилых домов. Для борьбы с дронами Румыния, как и Украина, использует немецкие зенитные установки Gepard, а также другие системы ПВО. Последний серьезный инцидент с участием российского беспилотника на территории Румынии — страны НАТО — произошел в середине января 2026 года. Один из дронов упал на румынской территории примерно в 200 километрах от украинской границы. Поскольку радары его не зафиксировали, точная дата падения неизвестна. До заявления Раду Мируцэ ни один представитель Министерства обороны Румынии ранее не признавал открыто, что национальная система ПВО не способна обнаружить и уничтожить все беспилотники. Это первое столь откровенное заявление высокопоставленного румынского чиновника.