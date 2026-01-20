Государство НАТО перебросило свои войска к границе с Украиной. Что происходит?
Бухарест принял решение увеличить численность солдат на границе с Украиной.
Государство НАТО перебросило свои войска к границе с Украиной. Что происходит?

В последние месяцы растет число сообщений об активности российских беспилотных летательных аппаратов на восточном фланге НАТО. Все чаще фиксируются случаи, когда дроны пересекают государственную границу и попадают в воздушное пространство стран — соседей Украины. Эти инциденты вызывают серьезные опасения за безопасность в регионе и вынуждают усиливать контроль за ситуацией.

Как сообщает Digi24, Министерство национальной обороны Румынии размещает дополнительных военнослужащих и военную технику ближе к границе с Украиной. Об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мируцэ. По его словам, румынская армия увеличивает свое присутствие в Добрудже — регионе на востоке страны, граничащем с Украиной. В этом районе регулярно фиксируются российские беспилотники, которые неоднократно нарушают воздушное пространство Румынии и создают угрозу безопасности.

В последнее время российские дроны стали чаще пересекать румынско-украинскую границу, в связи с чем Бухарест решил увеличить численность военнослужащих у границы. В Добрудже уже размещено значительное количество румынских военных, и в будущем их число может возрасти. Особенно усилено развертывание систем противовоздушной обороны.

При этом радары румынской армии не способны обнаружить некоторые российские беспилотники, из-за чего те иногда падают вблизи жилых домов. Для борьбы с дронами Румыния, как и Украина, использует немецкие зенитные установки Gepard, а также другие системы ПВО. Последний серьезный инцидент с участием российского беспилотника на территории Румынии — страны НАТО — произошел в середине января 2026 года. Один из дронов упал на румынской территории примерно в 200 километрах от украинской границы. Поскольку радары его не зафиксировали, точная дата падения неизвестна. До заявления Раду Мируцэ ни один представитель Министерства обороны Румынии ранее не признавал открыто, что национальная система ПВО не способна обнаружить и уничтожить все беспилотники. Это первое столь откровенное заявление высокопоставленного румынского чиновника.

Ранее сообщалось, что Румыния намерена закупать американское вооружение для Украины в рамках инициативы НАТО PURL. Бухарест уже выделил 50 миллионов евро на покупку оружия для Киева, не уточняя его конкретные виды. Участие Румынии в инициативе PURL способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам страны в рамках НАТО.

Польша и Румыния также развертывают американскую систему Merops для противодействия российским дронам. Хотя США вывели часть своего контингента из Европы, НАТО продолжает быть готовым решительно защищать восточный фланг альянса. В конце октября 2025 года в Румынии прошли военные учения НАТО с участием 5000 военнослужащих, а также дронов, артиллерии, танков и вертолетов. Эти маневры стали сигналом Владимиру Путину о готовности альянса защищать свои границы, сообщает Politico.

