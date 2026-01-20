Директор Dailes о скандалах с увольнением актеров: легенды театра сами не хотели получать зарплату за отсутствие работы
Директор театра Dailes Юрис Жагарс отверг обвинения в неуважительном отношении к легендарным латвийским актрисам в вопросе их занятости в театре. Так он прокомментировал скандал, разгоревшийся в начале января после заявления актрисы Лелде Дреймане о том, каким образом директор пытался добиться ее ухода, а также ухода нескольких легендарных актрис, например Мирдзы Мартинсоне.
В программе «Nedēļa. Post Scriptum» на TV24, отвечая на вопрос, обиделись ли на него Лидия Пупуре, Олга Дрегe и Мирдза Мартинсоне, Жагарс сказал: «Олга Дрегe, Лидия Пупуре пришли ко мне в прошлом году и сказали — это было трогательно: "Юри, нам стыдно: мы получаем зарплату и не работаем. Мы играем один, может быть, два спектакля в месяц". И я сказал: “Дорогие мои, оставайтесь еще в театре — посмотрим, что будет в следующем сезоне”. В этом сезоне, если не ошибаюсь, в октябре, они снова пришли ко мне и сказали: "Мы снова возвращаемся к этому вопросу, отпусти нас, потому что мы не можем смотреть коллегам в глаза, нам стыдно". Уважаемым, почитаемым, фантастическим актрисам стыдно», — рассказал Жагарс.
Он добавил, что с учетом ситуации осенью с этими актрисами было подписано соглашение о переходе на внештатную работу — «они играют свои роли, получают оплату за свои роли, но не состоят в штате».
«С Мирдзой мы говорили сразу после Нового года, и Мирдза тоже полностью понимает ситуацию. На следующей неделе она придет, и мы подпишем соглашение, я еще раз ей перезвонил, переспросил. На что обижаться? Я не совсем понимаю, на что именно, потому что их ни унижают, ни увольняют, ни каким-то образом загоняют в депрессию», — подчеркнул директор. Он также отметил, что никого из актеров не уговаривает оставаться. «У актера есть абсолютная свобода выбора. Он может менять театры, может идти к другим режиссерам, и это абсолютно нормально», — сказал Жагарс, указав, что многие известные актеры работают вне штата.
По его словам, ситуация, когда актер, регулярно получающий новые роли через честную кастинговую процедуру (где роли выбирает режиссер, а не директор), репетирует утром и играет спектакль вечером, фактически получая ту же зарплату, что и актер, который выходит на сцену лишь два раза в месяц и не востребован режиссерами, является несправедливой.
«Это просто нечестно, это неправильно. На мой взгляд, это неправильно. Возможно, кто-то думает иначе», — заявил он.
Жагарс подчеркнул, что важно, как актеру преподносится информация об изменении трудовых отношений, чтобы это не стало шоком. «Мне рассказывали, что бывает так: ты приходишь утром на работу, пытаешься включить компьютер, а он не включается, ты спрашиваешь коллегу, а он говорит: "Ой, забыл тебе сказать, тебя вчера уволили". Это одно. Но если человека заранее предупреждают, заранее с ним говорят, объясняют и показывают, что на него нет спроса, тогда, возможно, он задумается о переходе на внештатную работу. Так что тут нет ничего, из-за чего я чувствовал бы себя подавленным или мне было бы тяжело», — отметил он.
Ранее сообщалось, что 6 января актриса Лелде Дреймане в эмоциональном видео рассказала, как в тот день прошел ее разговор с Жагарсом, который, по ее словам, пытался заставить ее немедленно подписать соглашение об уходе. Актриса утверждала, что директор предложил ей два варианта: уйти самой или театр сократит ее штатную должность. Документ об увольнении нужно было подписать сразу, а в случае отказа два коллеги выступили бы свидетелями и подписали документ вместо нее.
Через несколько дней она сообщила, что документ изучает юрист, а решение театра о сокращении штата затронуло и ее коллег. «Трое из этих коллег — легенды театра Dailes. Больше всего меня ранит то, с каким пренебрежением относятся к людям, которые десятилетиями строили этот театр. Меня ранит отсутствие уважения к тем, кто оставил здесь свое здоровье, свой талант, свой труд. Меня ранит, что легендарных актеров считают заменяемыми ячейками в таблице Excel», — заявила актриса.