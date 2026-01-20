Директор Dailes о скандалах с увольнением актеров: легенды театра сами не хотели получать зарплату за отсутствие работы

В программе «Nedēļa. Post Scriptum» на TV24, отвечая на вопрос, обиделись ли на него Лидия Пупуре, Олга Дрегe и Мирдза Мартинсоне, Жагарс сказал: «Олга Дрегe, Лидия Пупуре пришли ко мне в прошлом году и сказали — это было трогательно: "Юри, нам стыдно: мы получаем зарплату и не работаем. Мы играем один, может быть, два спектакля в месяц". И я сказал: “Дорогие мои, оставайтесь еще в театре — посмотрим, что будет в следующем сезоне”. В этом сезоне, если не ошибаюсь, в октябре, они снова пришли ко мне и сказали: "Мы снова возвращаемся к этому вопросу, отпусти нас, потому что мы не можем смотреть коллегам в глаза, нам стыдно". Уважаемым, почитаемым, фантастическим актрисам стыдно», — рассказал Жагарс.