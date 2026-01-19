Через 10 лет может быть поздно: специалисты предупредили жителей Латвии относительно их будущих пенсий

Сценарий иммиграции показывает, что для компенсации демографического спада к 2035 году Латвии пришлось бы интегрировать около 250 000 человек — цель амбициозная и крайне чувствительная для общества. Да, у правительства всегда остается возможность повысить пенсионный возраст, однако это скорее сигнализировало бы о нехватке реальных инструментов воздействия. В Латвии у людей пенсионного возраста в среднем лишь около пяти лет здоровой жизни — это один из самых низких показателей в Европе. Это означает, что значительно более долгий трудовой путь для большой части населения объективно невозможен, а подобное решение лишь повысило бы риск бедности в предпенсионном возрасте.