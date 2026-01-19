Через 10 лет может быть поздно: специалисты предупредили жителей Латвии относительно их будущих пенсий
Пенсионная система Латвии является современной и, если смотреть исторически, достаточно стабильной. Однако, постепенно она становится все более хрупкой. Завтра лед под нами не проломится, но пора действовать уже сегодня, потому что через 10–15 лет может быть уже слишком поздно. Об этом говорится в анализе пенсионной системы Латвии от SEB Life and Pension.
Главный вызов для всех пенсионных систем Европы — демография. Соотношение работающих и людей пенсионного возраста быстро ухудшается, общество стареет, а нагрузка на социальный бюджет растет. По сути, существует лишь три способа справиться с демографическим давлением на пенсионную систему.
Первый — существенно увеличить число работающих. Теоретически этого можно добиться двумя инструментами: ростом рождаемости или иммиграцией и реэмиграцией. Увеличение числа детей является важным долгосрочным приоритетом национального развития, однако с точки зрения пенсионной системы сегодняшние инвестиции начнут давать эффект лишь примерно к 2050 году, когда это поколение выйдет на рынок труда.
Сценарий иммиграции показывает, что для компенсации демографического спада к 2035 году Латвии пришлось бы интегрировать около 250 000 человек — цель амбициозная и крайне чувствительная для общества. Да, у правительства всегда остается возможность повысить пенсионный возраст, однако это скорее сигнализировало бы о нехватке реальных инструментов воздействия. В Латвии у людей пенсионного возраста в среднем лишь около пяти лет здоровой жизни — это один из самых низких показателей в Европе. Это означает, что значительно более долгий трудовой путь для большой части населения объективно невозможен, а подобное решение лишь повысило бы риск бедности в предпенсионном возрасте.
Второй путь — повышение производительности. Этот сценарий предполагает существенный рост производительности экономики, при котором каждый работающий сможет платить больше социальных взносов, финансируя нынешних пенсионеров.
Третий путь — развитие индивидуальных пенсионных накоплений. Это наиболее практичное решение в ближайшей перспективе, заключающееся в укреплении способности и мотивации жителей самостоятельно формировать накопления на пенсию.
Государство в настоящее время поддерживает пенсионные накопления, предоставляя налоговые льготы для третьего пенсионного уровня. Это правильное направление, однако одновременно ряд политических решений ослабляет систему. Снижение взносов во второй пенсионный уровень с 6% до 5% означает меньший капитал для каждого из нас.
