Выяснилось, что детские пособия в Латвии уходят на еду и оплату счетов

Именно для самых молодых семей пособие нередко помогает покрывать и расходы, связанные со здоровьем. На медицинские нужды его используют 27 процентов родителей в возрасте от 18 до 29 лет — почти вдвое больше, чем в других возрастных группах. В этой категории дети, как правило, младше, соответственно, расходы на здоровье являются регулярными и не всегда полностью покрываются, например, речь идет о реабилитации.