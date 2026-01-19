Выяснилось, что детские пособия в Латвии уходят на еду и оплату счетов
Как показал опрос банка Citadele, чаще всего пособия на детей идут на покупку продуктов, оплату счетов и другие повседневные траты. Это подтверждает более половины респондентов.
Семейное государственное пособие для многих родителей является важной поддержкой в повседневной жизни, и это вполне объяснимо. За одного ребенка семья в месяц получает 25 евро, за двоих — уже 100 евро, а за троих — 225 евро, и эта сумма становится значимой частью семейного бюджета. На содержание детей ежемесячно тратятся более крупные суммы, поэтому пособие чаще всего уходит на текущие расходы.
Чаще всего семейное государственное пособие включается в повседневный бюджет домохозяйства — особенно ярко это проявляется среди более молодых родителей. В возрастной группе от 18 до 39 лет 56 процентов респондентов признают, что используют пособие для покрытия повседневных расходов — коммунальных платежей, питания и одежды.
В то же время пособие служит и важным вкладом в развитие ребенка. Примерно каждая третья семья направляет его на хобби, кружки и внешкольные занятия. Наиболее активно это делают молодые родители — в возрастной группе от 18 до 29 лет 35 процентов направляют пособие именно на развитие и увлечения ребенка.
Именно для самых молодых семей пособие нередко помогает покрывать и расходы, связанные со здоровьем. На медицинские нужды его используют 27 процентов родителей в возрасте от 18 до 29 лет — почти вдвое больше, чем в других возрастных группах. В этой категории дети, как правило, младше, соответственно, расходы на здоровье являются регулярными и не всегда полностью покрываются, например, речь идет о реабилитации.
В свою очередь в возрастной группе 50–59 лет 12 процентов респондентов передают семейное государственное пособие самим детям. Этот показатель вдвое выше, чем в целом по всем возрастным группам (6 процентов), что свидетельствует о том, что в этой возрастной категории пособие чаще воспринимается как личная поддержка ребенка, а не как часть бюджета домохозяйства.