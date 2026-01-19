В Риге определили около 20 "проблемных" школ из-за перехода на латышский язык: директоров могут заменить
Школы, у которых есть проблемы с переходом на обучение на латышском языке, будут взяты под пристальное внимание, и не исключена замена их директоров, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.
По его словам, в столице в связи с переходом на обучение на латышском языке насчитывается около 20 проблемных школ.
Вилнис Кирсис сообщил, что Государственная служба качества образования провела проверку в школах и в ближайшее время ожидается ее подробный отчет. В свою очередь в апреле в школах планируется подготовленная Министерством образования и науки диагностическая работа, которая, по словам вице-мэра, "многое покажет".
Он отметил, что директор - главная фигура в школе, и он может использовать дополнительно выделенное финансирование, привлекать помощников, организовывать внеклассные занятия и т. д., поэтому от него требуется результат.
"Те школы, где будут проблемы, мы возьмем под лупу. И я не исключаю, что может дойти и до замены директоров отдельных учебных заведений", - сказал вице-мэр.
В то же время Кирсис выразил надежду, что этого не произойдет. "Есть много сигналов о разных школах, и это последний момент, чтобы начать что-то делать", - подчеркнул вице-мэр.