В Риге определили около 20 "проблемных" школ из-за перехода на латышский язык: директоров могут заменить

Вилнис Кирсис сообщил, что Государственная служба качества образования провела проверку в школах и в ближайшее время ожидается ее подробный отчет. В свою очередь в апреле в школах планируется подготовленная Министерством образования и науки диагностическая работа, которая, по словам вице-мэра, "многое покажет".