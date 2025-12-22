Кто доволен Рижской думой, а кто нет: русскоязычные настроены критичнее

Опрошенные граждане Латвии оценивали работу думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и от 65 до 75 лет, лица с высшим образованием, те, кто в семье в основном говорит на латышском языке, участники опроса с низкими, средне-низкими или средне-высокими доходами, а также жители районов Центр и Курземе чаще, чем в среднем, давали положительную оценку работе думы. Более критично, чем в среднем, деятельность Рижской думы оценивали респонденты в возрасте от 55 до 64 лет, русскоязычные, а также жители Видземского и Латгальского предместий.