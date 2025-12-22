Кто доволен Рижской думой, а кто нет: русскоязычные настроены критичнее
Последний опрос исследовательского центра SKDS показал: отношение рижан к работе Рижского самоуправления заметно улучшилось. В ноябре 44 процента жителей столицы оценили деятельность думы положительно — это на 7,3 процентного пункта больше, чем весной. Однако не все думают одинаково.
За сухими цифрами скрывается важный нюанс, на который обычно обращают меньше внимания. Улучшение оценки далеко не одинаково для всех групп населения. Согласно данным опроса, русскоязычные жители Риги по-прежнему оценивают работу думы более критично, чем в среднем по городу.
Оценивая работу думы по выполнению различных функций самоуправления, в ноябре респонденты наиболее высоко оценили обеспечение услуг водоснабжения и канализации — 80 %. Не менее половины опрошенных положительно оценили благоустройство и содержание парков, скверов и зеленых зон, обеспечение теплоснабжения, заботу о культурной жизни города, качество коммунальных услуг, работу общественного транспорта, обращение с бытовыми отходами, городское освещение, обеспечение общественного порядка и безопасности, содержание школьных зданий и детских садов, продвижение здорового образа жизни и спорта, а также благоустройство и чистоту территорий, находящихся в ведении Рижской думы.
Опрошенные граждане Латвии оценивали работу думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и от 65 до 75 лет, лица с высшим образованием, те, кто в семье в основном говорит на латышском языке, участники опроса с низкими, средне-низкими или средне-высокими доходами, а также жители районов Центр и Курземе чаще, чем в среднем, давали положительную оценку работе думы. Более критично, чем в среднем, деятельность Рижской думы оценивали респонденты в возрасте от 55 до 64 лет, русскоязычные, а также жители Видземского и Латгальского предместий.
Опрос проводился в ноябре в форме личных интервью по месту жительства респондентов. В нем приняли участие 801 человек в возрасте от 18 до 75 лет.