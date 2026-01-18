В Латвии раскрыта сеть информаторов в интересах России: задержаны участники группировки "Антифашисты Прибалтики"

На прошлой неделе «Nekā personīga» поехала проверить эти места и заметила охранника, очень похожего на человека с фотографии. На вопросы, знает ли он об «Антифашистах Прибалтики» и знаком ли с Васильевым, охранник отвечал отрицательно. Он также отрицал, что его зовут Игорь, но затем стал агрессивным, вырвал у журналистов камеру и сломал ее. После агрессивного инцидента охранник сбежал. Как позже сообщила полиция, на рабочем месте он оставил сумку с документами. Телефон был выключен, однако в тот же день вечером правоохранители задержали беглеца. Полиция доставила его в суд, который постановил заключить его под стражу.