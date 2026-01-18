В Латвии раскрыта сеть информаторов в интересах России: задержаны участники группировки "Антифашисты Прибалтики"
За последние две недели были арестованы как минимум три человека, связанных с объединением «Антифашисты Прибалтики», через которое в Латвии была создана сеть информаторов. По данным этой сети в течение длительного времени российским спецслужбам передавалась информация о перемещении военной техники, об украинцах и сторонниках Украины в Латвии, а также составлялся список людей, подлежащих уничтожению, сообщает передача TV3 «Nekā personīga».
Аресты основаны на документах, оказавшихся в распоряжении организации «Центр Досье», связанной с кремлевским оппозиционером Михаилом Ходорковским, и переданных также передаче «Nekā personīga». Эти материалы свидетельствуют, что «Антифашисты Прибалтики» — не просто «кружок поклонников России», а структура, которая пытается внедряться на производства дронов в Латвии, собирает информацию о перемещениях военной техники, аккумулирует сведения о тех, кто жертвует Украине или ходит с украинской символикой.
Например, охранник одного магазина Игорь Андреев длительное время сообщал российским спецслужбам о посетителях с украинской символикой и номерах их автомобилей, передавал России персональные данные людей, полученные на рабочем месте, и совершал другие действия.
«Nekā personīga» встретила этого мужчину на его рабочем месте в Зиепниеккалнсе в Риге. После того как передача проявила интерес, Андреев напал на журналистов, сломал видеокамеру и сбежал. Однако вскоре полиция его задержала, а суд применил для него в качестве меры пресечения арест.
Объединение лиц, называющее себя «Антифашисты Прибалтики», начало разворачивать и координировать действия, направленные против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы связи на платформе обмена сообщениями Telegram, ранее сообщала агентству LETA Служба государственной безопасности (VDD). Уголовный процесс против этой группировки VDD начала в ноябре 2022 года.
Сейчас в Латвии судят двух участников группировки — Татьяну Андриец и Александра Жгуна. Остальные — Сергей Васильев, Виктория Матуле, Роман Самуль и Станислав Букайнс — сбежали в Россию или Беларусь.
Прокурор Зане Лодзиня в передаче «Nekā personīga» подчеркнула, что главная цель преступной группировки заключалась в том, чтобы собрать как можно больше нелояльных Латвии лиц, чтобы, дождавшись подходящего момента, получить возможность устроить беспорядки в стране, дестабилизировать ситуацию, выступить против латвийской демократии, должностных лиц или просто обычных жителей, которые выступают против России.
Васильев дает интервью российским СМИ как «руководитель Антифашистов Прибалтики». В деле против оставшихся в Латвии «антифашистов» он 20 августа 2025 года давал показания в суде по просьбе защиты. На вопрос прокурора, была ли цель организации — объединить единомышленников, Васильев тогда ответил утвердительно и пояснил, что «дальнейшей целью будет уничтожение нацизма и его сторонников в странах Балтии».
«Когда раскроется вся наша система поддержки, вы будете очень удивлены, кто нам помогает в Латвии», — хвастался Васильев.
Передаче «Nekā personīga» стало известно, какую информацию получает канал, возглавляемый Васильевым. Это следует из утечки, находящейся в распоряжении проекта российских оппозиционеров в эмиграции «Центр Досье».
Васильев полученную информацию отправляет Сергею Колесникову, связанному с российскими спецслужбами. Формально он бывший сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и руководитель частного детективного агентства, однако материалы свидетельствуют, что он продолжает сотрудничать со спецслужбами, особенно с ФСБ, сообщает передача.
Колесников и Васильев общаются между собой как куратор со своим агентом: Васильев передает сведения, которые получает на «антифашистском» канале, Колесников перечисляет деньги и помогает оформлять документы на проживание в России, говорится в сюжете.
Несколько сообщений, пересланных Васильевым из Латвии, поступили от упомянутого охранника супермаркета. Он отправлял фотографии с камер наблюдения магазина с людьми, у которых на одежде есть украинская символика, а также указывал номера автомобилей, на которых эти люди приехали.
Охранник отправлял и видео с пьяным мужчиной, которого, очевидно, задержал. Слышно, что охранник говорит по-русски, на что нетрезвый мужчина отвечает: «Слава Украине!». Охранник отправил фотографию ID-карты этого человека со всеми персональными данными.
Он собирал информацию и вне рабочего места — о сторонниках Украины из телепередач и социальных сетей, а также о магазинах, вывесивших украинские флаги. На одной фотографии в отражении виден сам фотограф. Колесников и Васильев указывают, что это непрофессионально. В ответ охранник оправдывался, что это не он, а некий друг. В качестве «доказательства» он отправил свою фотографию.
В другом сообщении он прислал скриншот из базы данных CSDD с информацией об одном автомобиле. Видно, что пользователя системы зовут Игорь. К некоторым фотографиям посетителей магазинов он приписал локации — Maxima в Саркандаугаве и Lidl на улице Валдекю.
На прошлой неделе «Nekā personīga» поехала проверить эти места и заметила охранника, очень похожего на человека с фотографии. На вопросы, знает ли он об «Антифашистах Прибалтики» и знаком ли с Васильевым, охранник отвечал отрицательно. Он также отрицал, что его зовут Игорь, но затем стал агрессивным, вырвал у журналистов камеру и сломал ее. После агрессивного инцидента охранник сбежал. Как позже сообщила полиция, на рабочем месте он оставил сумку с документами. Телефон был выключен, однако в тот же день вечером правоохранители задержали беглеца. Полиция доставила его в суд, который постановил заключить его под стражу.
Андреев неоднократно был наказан за хранение наркотиков, причинение телесных повреждений, кражу и хулиганство. «Nekā personīga» сообщает, что он уже планировал переехать в Россию и купил автобусный билет с датой 13 января. Перед задержанием он через знакомых искал автомобиль, который отвез бы его в Нарву в Эстонии.
VDD задержала также жену Васильева Ивету Балоде. Как следует из материалов Колесникова, и она сообщала о перемещениях военной техники и регулярно ездила из Латвии в Россию.
В пятницу суд постановил арестовать и Евгения Окса, который работает в финансовой сфере и является близким другом Васильева. Его имя также фигурирует в утекших документах. Окс регулярно ездил в Россию и встречался там с Васильевым, который, в свою очередь, познакомил его со своим куратором Колесниковым.
Васильев получает из Латвии изображения из социальных сетей с пользователями, которые поддерживают Украину или организуют доставку автомобилей в зону войны. Ему отправляют списки жертвователей, сообщают о комментариях в соцсетях. Васильев передает информацию куратору с пометкой, что она пригодится «каталогу», информирует «Nekā personīga».
Прокурор Лодзиня признает, что массовое убийство гражданских лиц российской армией в украинском городе Буча — наглядный пример того, как работают такие списки.
«В марте 2022 года, когда вошла Россия, там произошла жестокая расправа с гражданскими. И (..) там тоже искали так называемых фашистов, которые против Российской Федерации, и, соответственно, против которых нужно действовать», — пояснила прокурор.
Один человек сообщал Васильеву о магазине товаров для здоровья на Юрмалас гатве, возле которого время от времени якобы стоят автомобили с украинскими номерами, поэтому, вероятно, там помогают украинцам. Есть сообщения и о благотворительной организации ziedot.lv. Руководитель организации Рута Диманта рассказала передаче, что регулярно видит подозрительных людей на мероприятиях и возле офиса.
Также переписка Васильева показывает, что его люди пытались внедриться на производства дронов в Латвии — стремились устроиться работниками, выдавать себя за поставщиков и иностранных партнеров. В соцсетях они ищут сотрудников таких производств и собирают информацию о них.
У прокурора нет никаких сомнений, что активность группировки «Антифашисты Прибалтики» ранее согласовывалась с соответствующими российскими службами.
VDD официально сообщает, что начала уголовный процесс по факту шпионажа и в этом месяце задержала в его рамках нескольких человек.
Ранее сообщалось, что за руководство такой преступной организацией и участие в совершенных ею преступлениях может быть назначено пожизненное лишение свободы или тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет.
Рижский окружной суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, по которому обвиняемому в шпионаже в пользу России таксисту Сергею Сидорову назначено семь лет лишения свободы. Он также сообщал сведения «Антифашистам Прибалтики». Приговор еще не вступил в силу, и его можно будет обжаловать в Верховном суде.