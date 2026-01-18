Латвия присоединилась к заявлению о риске эскалации из-за пошлин, введенных Трампом

Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Германия и Швеция, в отношении которых Дональд Трамп применил дополнительные таможенные тарифы из-за их возражений против его стремления установить контроль над Гренландией, заявили, что это "угрожает трансатлантическим отношениям" и создает "опасную угрозу нисходящей спирали". Эти страны в воскресенье распространили совместное заявление, а премьер Латвии Эвика Силиня в соцсети X написала, что Латвия его поддерживает.