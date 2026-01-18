Латвия присоединилась к заявлению о риске эскалации из-за пошлин, введенных Трампом
фото: LETA
Премьер-министр Эвика Силиня.
В Латвии

Латвия присоединилась к заявлению о риске эскалации из-за пошлин, введенных Трампом

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Латвия поддерживает заявление восьми европейских стран о растущей эскалации из-за таможенных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении этих стран, следует из заявления премьер-министра Эвики Силини.

Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Германия и Швеция, в отношении которых Дональд Трамп применил дополнительные таможенные тарифы из-за их возражений против его стремления установить контроль над Гренландией, заявили, что это "угрожает трансатлантическим отношениям" и создает "опасную угрозу нисходящей спирали". Эти страны в воскресенье распространили совместное заявление, а премьер Латвии Эвика Силиня в соцсети X написала, что Латвия его поддерживает.

Ранее сообщалось, что восемь стран выразили решимость "во имя общих трансатлантических интересов укреплять безопасность Арктики" и указали на маневры под руководством Дании, которые в выходные прошли в Гренландии.

Европейские страны вновь выразили солидарность с Даниеи и подчеркнули, что разногласия следует решать путем диалога, а не угрозами применения дополнительных таможенных тарифов.

Трамп заявил, что из-за разногласии по вопросу Гренландии с 1 февраля импорт из восьми стран ЕС будет облагаться таможенной пошлиной в размере 10%.

Новые тарифы будут распространяться на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В случае, если договоренность о продаже Гренландии США не будет достигнута, с июня этот тариф будет повышен до 25%.

Темы

Дональд ТрампСШАВеликобританияФинляндияГерманияФранцияНидерландыШвецияНорвегияДанияЕСЭвика Силиня

Другие сейчас читают