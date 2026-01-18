Латвия присоединилась к заявлению о риске эскалации из-за пошлин, введенных Трампом
Латвия поддерживает заявление восьми европейских стран о растущей эскалации из-за таможенных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении этих стран, следует из заявления премьер-министра Эвики Силини.
Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Германия и Швеция, в отношении которых Дональд Трамп применил дополнительные таможенные тарифы из-за их возражений против его стремления установить контроль над Гренландией, заявили, что это "угрожает трансатлантическим отношениям" и создает "опасную угрозу нисходящей спирали". Эти страны в воскресенье распространили совместное заявление, а премьер Латвии Эвика Силиня в соцсети X написала, что Латвия его поддерживает.
Latvia endorses this statement. ⬇️https://t.co/SQgmHym7rH— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 18, 2026
Ранее сообщалось, что восемь стран выразили решимость "во имя общих трансатлантических интересов укреплять безопасность Арктики" и указали на маневры под руководством Дании, которые в выходные прошли в Гренландии.
Европейские страны вновь выразили солидарность с Даниеи и подчеркнули, что разногласия следует решать путем диалога, а не угрозами применения дополнительных таможенных тарифов.
Трамп заявил, что из-за разногласии по вопросу Гренландии с 1 февраля импорт из восьми стран ЕС будет облагаться таможенной пошлиной в размере 10%.
Новые тарифы будут распространяться на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В случае, если договоренность о продаже Гренландии США не будет достигнута, с июня этот тариф будет повышен до 25%.