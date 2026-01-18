Латвийские эксперты: конфликт США из‑за Гренландии стал бы ударом по НАТО

При этом она напомнила, что некоторое время назад Соединенные Штаты использовали очень громкую риторику в отношении Канады, предлагая ей стать 51-м штатом США. "Ничего из этого пока не материализовалось, и ничто не указывает на то, что это произойдет, поэтому я, вероятно, не буду строить предположения о том, что будет дальше", - сказала Павлюта-Десландес. Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты и Дания решают гренландский вопрос, и "в настоящее время нам нет необходимости комментировать это ни в ООН, ни где-либо еще в публичной сфере".