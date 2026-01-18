Латвийские эксперты: конфликт США из‑за Гренландии стал бы ударом по НАТО
Гипотетический конфликт США с союзником по НАТО из‑за Гренландии поставил бы под угрозу саму основу альянса, считают эксперты. По их словам, подобный шаг разрушил бы трансатлантическое сотрудничество и вызвал серьёзные последствия для самой Америки.
Если бы США, стремясь установить контроль над датским островом Гренландия, выступили против какой-либо страны внутри НАТО, это было бы сродни семейному насилию, а существование и принципы НАТО стали бы неработоспособными, заявил в программе "Spried ar Delfi" исследователь Латвийского института внешней политики Сандис Шрадерс:
"Если организация безопасности, объединяющая все страны, угрожает интересам конкретной страны, это означает конец существования НАТО".
В то же время он добавил, что, учитывая тесные связи между Европой и США, такой шаг оказал бы разрушительное воздействие и на американо-европейское сотрудничество в экономической сфере, что, в свою очередь, могло бы вызвать экономические трудности и повлиять на внутриполитические процессы в самих США, вызвав раскол.
"Я думаю, что это может иметь очень серьезные последствия для самих США", - сказал Шрадерс.
На вопрос о том, что делать странам, включая Латвию, чей главный союзник в сфере безопасности начинает игнорировать международное право, посол Латвии и постоянный представитель при ООН Санита Павлюта-Десландес подчеркнула, что как НАТО, так и тесные трансатлантические связи и отношения с Соединенными Штатами чрезвычайно важны для Латвии и Европы в целом, прежде всего по соображениям безопасности. "Преимущество дипломатии в наличии различных инструментов - есть вещи, которые государства говорят громко и публично, а есть вещи, которые обсуждаются на двусторонней основе и за закрытыми дверями", - сказала посол.
При этом она напомнила, что некоторое время назад Соединенные Штаты использовали очень громкую риторику в отношении Канады, предлагая ей стать 51-м штатом США. "Ничего из этого пока не материализовалось, и ничто не указывает на то, что это произойдет, поэтому я, вероятно, не буду строить предположения о том, что будет дальше", - сказала Павлюта-Десландес. Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты и Дания решают гренландский вопрос, и "в настоящее время нам нет необходимости комментировать это ни в ООН, ни где-либо еще в публичной сфере".
Шрадерс согласен, что Гренландия связана с интересами безопасности США, но Гренландия уже является частью американской архитектуры безопасности в рамках НАТО.