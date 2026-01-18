Православные отмечают Крещение Господне. Где в Латвии проходят купания в ледяной воде?

Праздничные купания начинаются сразу после вечерней службы 18 января. Многие стараются окунуться в прорубь в полночь. И в Латвии этот праздник издавна собирает сотни людей — как в храмах, так и у открытых водоемов. Одно из самых известных мест — Вишкская волость Аугшдаугавского края, где 19 января на озере Лукнас, недалеко от Даугавпилса, и в этом году состоится Великое освящение воды и традиционное зимнее купание. Самоуправление сообщает, что церемония Великого освящения воды на озере Лукнас пройдет 19 января в 13:00. Там местный православный приход в сотрудничестве с самоуправлением на льду сооружает алтарь, готовит прорубь и ледяной крест, проходят молитвы и освящение воды, после чего верующие и смельчаки погружаются в ледяное озеро. Из года в год мероприятие возглавляет священник местного прихода, а после купания участников ждут горячий чай, блины и даже возможность согреться в бане.