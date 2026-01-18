43,7% жителей Латвии оценили здоровье как хорошее.
Исследования
Сегодня 14:06
Назван возраст, когда люди в Латвии все еще чувствуют себя хорошо
В прошлом году почти каждый второй житель Латвии оценил свое здоровье как хорошее или очень хорошее, показывают данные Центрального статистического управления.
Так, 43,7% опрошенных назвали свое самочувствие хорошим, еще 4,5% — очень хорошим. При этом заметная часть населения остается в «середине»: 36,8% оценили состояние здоровья как среднее. Негативные оценки звучали реже, но тоже были ощутимыми — 12,3% признали свое здоровье плохим, а 2,7% — очень плохим.
Самыми оптимистичными в оценках оказались молодые люди 16–24 лет. В этой группе 74,1% считают свое здоровье хорошим, а 14,1% — очень хорошим. Плохим свое состояние назвали 2,1%, очень плохим — лишь 0,1%.
На другом конце возрастной шкалы картина меняется. Среди жителей 75 лет и старше свое здоровье как хорошее оценивают только 8,9%. Почти половина — 47,1% — в этой группе говорят о плохом или очень плохом состоянии здоровья.