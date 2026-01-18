ВИДЕО: камеры фиксируют рискованное поведение детей и водителей в Даугавпилсе
Муниципальная полиция Даугавпилса опубликовала кадры, на которых дети и подростки рискуют собой, наслаждаясь зимними забавами. Стражи порядка призывают соблюдать безопасность на льду, в общественных местах и на дорогах, предупреждая о последствиях нарушений.
«Муниципальная полиция призывает детей, молодежь и их родителей уделять повышенное внимание безопасному поведению в зимних условиях. Хотя зима дает возможности для активного отдыха на свежем воздухе, этот период также связан с повышенными рисками для безопасности.
Особую осторожность необходимо соблюдать, находясь на замерзших водоемах. Толщина льда может быть неравномерной, и визуально прочный лед не всегда гарантирует реальную безопасность. Детям и молодежи находиться на льду без присмотра взрослых опасно и недопустимо.
С 9 января отменено распоряжение исполнительного директора самоуправления города Даугавпилс о запрете находиться на льду водоемов, расположенных на территории города, за исключением реки Даугавы. Запрет находиться на льду Даугавы по-прежнему действует, так как на реке не сформировался достаточно толстый и безопасный ледяной покров.
В зимний период часто используются санки, ледяные горки и другие виды активности, однако следует выбирать только специально предназначенные и безопасные места. Катание со склонов вблизи дорог, проезжей части или парковок создает серьезную угрозу здоровью и жизни.
В общественных местах необходимо соблюдать общественный порядок. Запрещено повреждать муниципальное или частное имущество, а также подвергать опасности себя или других. Следует помнить, что бросание снега и льда в транспортные средства, здания или прохожих опасно и может привести к серьезным последствиям.
Родителей призывают обсудить с детьми правила безопасного поведения и интересоваться тем, где и как они проводят свободное время. Детям и молодежи, в свою очередь, следует осознавать свою ответственность и соблюдать указания взрослых. Муниципальная полиция призывает всех действовать ответственно, чтобы зимние радости проходили безопасно и без происшествий».
Кроме того, стражи порядка второго по величине города Латвии строго предупреждают и чрезмерно рисковых и агрессивных водителей: «В Даугавпилс пришла настоящая зима с обильным снежным покровом. К сожалению, находятся водители, которые используют дорожное движение для зимних развлечений, тем самым создавая серьезную угрозу как для себя, так и для окружающих. На административной территории города Даугавпилс размещено и в круглосуточном режиме работает уже более 200 камер видеонаблюдения, в поле зрения которых попадают и водители, которые умышленно вызывают занос. В таких случаях вся информация о зафиксированном нарушении передается должностным лицам Государственной полиции для осуществления дальнейших необходимых процессуальных действий.
Умышленное создание заноса на дорогах или в других местах, где возможно движение транспорта (на парковках, во дворах), классифицируется как агрессивное вождение. За агрессивное вождение водителю транспортного средства назначается денежный штраф от 70 до 280 евро, а также за данное нарушение начисляются шесть учетных, или штрафных, пунктов. Призываем водителей соблюдать культуру безопасного вождения».
Муниципальная полиция Даугавпилса также сообщает, что в понедельник, 12 января, был задержан 28-летний молодой человек, который разбил навес остановки общественного транспорта: «Рано утром 12 января сотрудники поста видеонаблюдения муниципальной полиции города Даугавпилс зафиксировали лицо, которое умышленно повредило остановку общественного транспорта в Центральном районе.
Информация о произошедшем и приметы нарушителя были незамедлительно переданы мобильным патрульным группам муниципальной полиции. Подозреваемое лицо удалось задержать в короткий срок. Виновный — мужчина 1998 года рождения — был передан должностным лицам Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. О произошедшем инциденте муниципальная полиция также проинформировала ответственное муниципальное учреждение, которое курирует инфраструктуру городского общественного транспорта. Учреждению предоставлена информация о праве обратиться в полицию с заявлением о умышленном повреждении имущества для обеспечения взыскания причиненного ущерба».