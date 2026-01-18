ВИДЕО: камеры фиксируют рискованное поведение детей и водителей в Даугавпилсе

Кроме того, стражи порядка второго по величине города Латвии строго предупреждают и чрезмерно рисковых и агрессивных водителей: «В Даугавпилс пришла настоящая зима с обильным снежным покровом. К сожалению, находятся водители, которые используют дорожное движение для зимних развлечений, тем самым создавая серьезную угрозу как для себя, так и для окружающих. На административной территории города Даугавпилс размещено и в круглосуточном режиме работает уже более 200 камер видеонаблюдения, в поле зрения которых попадают и водители, которые умышленно вызывают занос. В таких случаях вся информация о зафиксированном нарушении передается должностным лицам Государственной полиции для осуществления дальнейших необходимых процессуальных действий.