В Тукумском крае старейшему жениху в 2025 году было 86 лет, старейшей невесте - 80

В 2025 году в десяти семьях родился первенец — это на 15 больше, чем в 2024 году. В 78 семьях появился второй ребенок (на 14 меньше, чем в 2024 году), в 55 семьях — третий (на 11 меньше), в 21 семье — четвертый. В семи семьях родился пятый ребенок, в двух — шестой, еще в двух — седьмой. В двух семьях края в 2025 году родились двойняшки.