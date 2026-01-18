В Тукумском крае старейшему жениху в 2025 году было 86 лет, старейшей невесте - 80
В Тукумском крае по итогам 2025 года снова видно главную тенденцию последних лет: рождаемость остается низкой, а смертность — высокой, при этом браков регистрируют больше. Статистика ЗАГС показывает и детали повседневной жизни региона — от самых популярных имен новорожденных до возраста самых старших жениха и невесты.
В отделе ЗАГС Тукумского края в 2025 году зарегистрировано 266 новорожденных: 120 девочек и 146 мальчиков. Это на шесть детей меньше, чем в 2024 году. Место жительства в Тукумском крае было задекларировано у 256 новорожденных.
В прошлом году 123 ребенка родились в браке, у 132 детей сведения об отце внесены на основании заявления о признании отцовства, а 11 детей зарегистрированы без сведений об отце.
В 2025 году в десяти семьях родился первенец — это на 15 больше, чем в 2024 году. В 78 семьях появился второй ребенок (на 14 меньше, чем в 2024 году), в 55 семьях — третий (на 11 меньше), в 21 семье — четвертый. В семи семьях родился пятый ребенок, в двух — шестой, еще в двух — седьмой. В двух семьях края в 2025 году родились двойняшки.
Самыми популярными именами для девочек в 2025 году были Алисе, Анна, Эмма, Одрия, София. Среди мальчиков чаще всего выбирали имена Албертс, Оливерс, Ралфс, Робертс, Янис, Клавс, Аугустс. Два имени родители дали 31 новорожденному.
В Тукумском крае в 2025 году зарегистрировано 285 браков, что на 23 больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023 году зарегистрировано 295 браков, в 2022 — 333, в 2021 — 113, в 2020 — 135 браков.
В отделе ЗАГС заключено 269 браков, а в церквях зарегистрировали брак 16 пар.
В ЗАГС Тукумского края зарегистрировали брак 23 иностранца — граждане 15 разных стран. Среди невест было четыре из Украины. Среди женихов — двое из Молдовы, по двое из Нидерландов и Германии. Невесты также были из Чехии, Франции и Нигерии, а женихи — из США, Чили, Дании, Казахстана, России, Португалии, Финляндии и Украины.
Самыми популярными местами регистрации брака вне помещений ЗАГС в Тукумском крае стали: замок Яунмоку и его парк, места у моря в Энгурской волости и Лапмежциемсе, Калнмуйжа в Кандавской волости, Руменская усадьба, Villa Anna и замок Яунпилс.
При вступлении в брак 75 жен были старше мужей, а 185 мужей — старше жен.
Самая большая разница в возрасте, когда жена старше мужа, составила 20 лет, а когда муж старше жены — 25 лет. В 25 парах супруги были одного возраста. Самому старшему жениху было 86 лет, самой старшей невесте — 80 лет. Самому молодому жениху было 19 лет, самой молодой невесте — 18 лет.
Самыми распространенными возрастами для невест при заключении брака были 29, 32 и 34 года, для женихов — 30, 34 и 38 лет.
В ЗАГС Тукумского края в 2025 году зарегистрировано 560 умерших: 286 женщин и 274 мужчины. Из всех зарегистрированных умерших 491 был жителем Тукумского края. Средний возраст умерших женщин составил 78,7 года, мужчин — 69,6 года. Самой старшей умершей женщине было 103 года, самому старшему мужчине — 100 лет.
В 2025 году в ЗАГС обратились 21 человек с целью смены имени, фамилии или записи о национальности. В 16 случаях была сменена фамилия, в четырех — имя, в одном — запись о национальности.