Итоги миграционной политики Трампа за год: 600 тысяч человек депортировали, более 1,6 млн человек лишились права законно находиться в стране

Одним из ключевых решений Трампа в день инаугурации стало введение чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе. Глава Белого дома распорядился «приостановить физический въезд любого иностранца, участвующего во вторжении через южную границу». Агентам пограничной службы было предписано разворачивать пытавшихся пробраться в Соединенные Штаты людей, не назначая им слушания по делам о предоставлении убежища. Трамп отменил мобильное приложение CBP One, которое для него было символом мягкости демократов. Суть разработанной при Джо Байдене системы была в том, что мигранты ловили слоты на пересечение границы и в назначенное время легально ее переходили через официальный пункт пропуска. Затем, уже находясь на территории США, мигранты должны были в назначенный день явиться в суд на слушания, по итогам которых и решалась их дальнейшая судьба. В 2023–24 годах, по данным правительства, таким образом в страну были допущены более 936 тыс. человек. Кроме того, глава Белого дома распорядился немедленно возобновить строительство стены на юго-западной границе США, а также дополнительно усилил приграничные районы военнослужащими.