Итоги миграционной политики Трампа за год: 600 тысяч человек депортировали, более 1,6 млн человек лишились права законно находиться в стране
Решение США приостановить выдачу некоторых категорий виз гражданам России и еще 74 стран стало очередным эпизодом в рамках беспрецедентного по своим масштабам пересмотра миграционной политики Соединенных Штатов. Почти год назад, 20 января 2025-го, Дональд Трамп вступил в должность президента США и в тот же день начал выполнять предвыборные обещания. С тех пор, если верить официальным данным, более 600 тыс. человек были депортированы из США, а еще 1,9 млн нелегалов решили покинуть страну добровольно. Под раздачу попали и легальные мигранты: более 1,6 млн человек лишились различных статусов, которые позволяли им на законных основаниях жить в США. В результате в 2025 году США потеряли больше иммигрантов, чем приняли, — ничего подобного не было как минимум полвека. О том, что предпринял Трамп для ограничения как нелегальной, так и легальной миграции и чем это грозит Соединенным Штатам — в материале «Новой газеты Европа».
Указы — его оружие
Новость о том, что США с 21 января на неопределенный срок приостанавливают оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, появилась накануне первой годовщины вступления в должность Дональда Трампа, многократно обещавшего «навести порядок» в миграционной сфере. Или, открыто говоря, полностью пересмотреть те принципы и нормы, которыми американские власти руководствовались во время правления Джо Байдена и других президентов-демократов.
Дональд Трамп сделал иммиграцию одним из ключевых пунктов предвыборной кампании. И в определенной степени победил он именно благодаря обещаниям депортировать из США тех, кто злоупотребляет щедростью американского народа, а также перекрыть путь новым мигрантам.
Немало внимания этой теме Трамп уделил и в своей инаугурационной речи 20 января 2025 года. По его словам, «радикальная и коррумпированная элита» совсем не защищала «замечательных, законопослушных американских граждан» и при этом «предоставляла убежище и защиту опасным преступникам, многие из которых бежали из тюрем и психиатрических учреждений и проникли в страну незаконно». Кроме того, отметил тогда новый глава Белого дома, правительство Байдена «выделяло неограниченное финансирование на защиту иностранных границ, но отказывалось защищать американские — и, что еще важнее, собственных граждан».
Уже в первый день на посту Трамп подписал пакет исполнительных указов (в отличие от законов, их не надо согласовывать с Конгрессом) по миграционной тематике, назвав свои первые решения началом «полного восстановления Америки и революции здравого смысла».
Революция оказалась масштабной. По подсчетам американского Института миграционной политики (MPI), за первый год своего второго срока Трамп подписал 225 исполнительных указов (данные на 7 января). Из них 38 (то есть почти 17%) связаны с темой миграции. Показательно, что за весь первый президентский срок Трамп издал лишь 220 исполнительных указов.
Помимо этого, администрация инициировала — через президентские прокламации и программные директивы — сотни других мер, которые оказали глубокое влияние на миграционную политику. По оценке MPI, за первый год второго срока администрация Трампа предприняла более 500 действий в сфере миграции, в то время как за все четыре года первого срока были приняты 472 такие меры. Эти шаги касались как легальной, так и нелегальной миграции.
Укрепление южной границы
Одним из ключевых решений Трампа в день инаугурации стало введение чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе. Глава Белого дома распорядился «приостановить физический въезд любого иностранца, участвующего во вторжении через южную границу». Агентам пограничной службы было предписано разворачивать пытавшихся пробраться в Соединенные Штаты людей, не назначая им слушания по делам о предоставлении убежища. Трамп отменил мобильное приложение CBP One, которое для него было символом мягкости демократов. Суть разработанной при Джо Байдене системы была в том, что мигранты ловили слоты на пересечение границы и в назначенное время легально ее переходили через официальный пункт пропуска. Затем, уже находясь на территории США, мигранты должны были в назначенный день явиться в суд на слушания, по итогам которых и решалась их дальнейшая судьба. В 2023–24 годах, по данным правительства, таким образом в страну были допущены более 936 тыс. человек. Кроме того, глава Белого дома распорядился немедленно возобновить строительство стены на юго-западной границе США, а также дополнительно усилил приграничные районы военнослужащими.
На странице Белого дома «Обещания даны — обещания выполнены», которая была опубликована в день первой годовщины президентских выборов — 2024 (то есть 5 ноября 2025-го), утверждается: «При президенте Трампе число нелегальных пересечений южной границы достигло исторических минимумов… Практически ни одного нелегального мигранта не выпускают во внутренние районы США». Статистика профильных ведомств США эти утверждения в целом подтверждает.
Депортации нелегалов
Одновременно с возведением — в прямом и переносном смысле — стен на границе с Мексикой администрация Трампа занялась отлавливанием нелегалов, уже обосновавшихся в США. Это было вполне ожидаемо, ведь в ходе предвыборной кампании республиканец не раз обещал «крупнейшую в истории США операцию по депортации», заявляя о намерении изгнать от 15 до 20 млн человек (и это при том, что в США живут, по разным данным, 11–14 млн нелегальных мигрантов).
Своими указами Трамп наделил полицию штатов и местные правоохранительные органы полномочиями исполнять — «в максимально возможной степени, допускаемой законом» — функции миграционной службы «в части расследования, задержания или содержания под стражей иностранцев на территории Соединенных Штатов». Также дополнительные полномочия получила Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В частности, было отменено давнее правило, запрещавшее рейды в «чувствительных зонах» — церквях, мечетях, школах, больницах. «Каждый день администрация Трампа выдворяет с американских улиц нелегальных иммигрантов, совершивших убийства, изнасилования, преступления в составе банд, торговлю наркотиками и другие тяжкие преступления, и отправляет их обратно, — отмечалось в ноябрьском отчете Белого дома о проделанной работе. — Более того, число арестов, произведенных ICE при президенте Трампе, уже значительно превысило показатели прошлого (2024-го. — Прим. ред.) года».
Сколько именно человек было в итоге депортировано, доподлинно не известно. 19 декабря Министерство внутренней безопасности сообщило о 622 тыс. депортированных с момента вступления Трампа в должность. Однако, по подсчетам газеты The Guardian, речь идет приблизительно о 350 тыс. случаях. The Washington Post 13 января упоминала цифру 300 тыс.
Жесткие методы работы агентов ICE уже не раз возмущали правозащитников и приводили к массовым протестам, а иногда и к беспорядкам. Например, в июне 2025-го после рейдов иммиграционной службы они начались в Лос-Анджелесе. Трамп направил в Калифорнию 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, что лишь усилило конфликт, — это был первый случай мобилизации Нацгвардии без согласия губернатора штата с 1965 года. Протесты в те дни перекинулись и на другие города.
А в январе 2026 года в целом ряде американских городов прошли манифестации против действий ICE в Миннесоте, где сотрудник иммиграционной полиции застрелил активистку Рене Николь Гуд — участницу одной из групп, которые отслеживают действия сотрудников ICE и предупреждают о рейдах. По данным Associated Press, это был как минимум пятый случай гибели людей в ходе иммиграционной кампании администрации Трампа.
Еще более масштабные цифры в Министерстве внутренней безопасности США приводят, говоря о «добровольной самодепортации»: 1,9 млн нелегальных иммигрантов якобы сами покинули страну с января 2025 года (независимых подтверждений или опровержений этих данных нет). Для «самодепортации» предназначено разработанное при Трампе мобильное приложение CBP Home, заменившее байденовское CBP One. Зарегистрировавшись в нем, нелегалы могут получить бесплатный авиабилет домой и 1000 долларов, а также избежать любых штрафов за нарушение миграционного законодательства. При этом с 22 по 31 декабря действовали особые условия. «Ограниченное по времени предложение! Только до конца года — воспользуйтесь бонусом в 3000 долларов, чтобы отправиться домой к праздникам», — говорилось в листовке, подготовленной Министерством внутренней безопасности.
Отказ от гуманитарных программ
Спустя несколько часов после инаугурации Трамп фактически свернул начатую администрацией Байдена программу CHNV (Куба, Гаити, Никарагуа, Венесуэла), позволившую временно въехать в США 530 тыс. мигрантов из этих четырех стран с гуманитарными кризисами. Для участия в программе людям был нужен спонсор в США — родственник, друг или близкий человек. Никакой государственной помощи новоприбывшим не предоставлялось. Но Трампа это не смутило. Позднее решение о прекращении программы было подтверждено Верховным судом, что открыло путь к признанию участников CHNV подлежащими депортации.
Под угрозой оказались и другие гуманитарные механизмы. В частности, тревогу вызывала судьба украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine после начала полномасштабного российского вторжения. В 2025 году администрация Трампа на несколько месяцев приостанавливала ее действие, а затем возобновила по решению суда, но сам прецедент показал, насколько нестабильным стал даже этот канал защиты.
Дополнительный риск связан с тем, что срок действия временного защищенного статуса (TPS) для граждан Украины истекает в октябре 2026 года, и его продление теперь полностью зависит от политического решения Белого дома.
Временный защищенный статус был создан в 1990 году для граждан стран, куда небезопасно возвращаться из-за войн, стихийных бедствий или политического коллапса. Он дает защиту от депортации и разрешение на работу, но не предусматривает пути к получению грин-карты или гражданства США.
При Трампе начался масштабный пересмотр всей программы TPS, в которой, по данным на 31 марта 2025 года, участвовали около 1,3 млн человек. Список государств регулярно обновляется, становясь все компактнее: администрация Трампа шаг за шагом исключила из него, в частности, Венесуэлу, Гаити, Афганистан, Камерун, Сирию, Южный Судан, Мьянму, Эфиопию, Никарагуа, Непал, Гондурас, Сомали. Последнее решение было принято 13 января 2026 года: 2,4 тыс. сомалийцев должны покинуть США до 17 марта.
Правда, значительная часть этих решений была оспорена в судах, которые приостанавливали процедуру отмены статуса. Правозащитники указывали на то, что хотя правительство и вправе прекращать действие национальных программ, оно должно доказать улучшение ситуации в соответствующей стране — а этим соратники Трампа пренебрегали.
Еще более радикальным шагом нынешней администрации стала фактическая заморозка программы переселения беженцев — одного из старейших гуманитарных инструментов США, действующего со времен войны во Вьетнаме. В рамках этой программы США спасали, в частности, афганских и иракских переводчиков, сотрудничавших с американскими вооруженными силами и вынужденных покинуть свои страны, а также беженцев из Камбоджи, Судана, Боснии, Мьянмы. Трамп объявил прием беженцев противоречащим национальным интересам, приостановив программу на неопределенный срок. Единственным исключением стали белые африканеры из Южной Африки — родины соратника Трампа Илона Маска: их в США по-прежнему ждут.
При этом в ноябре 2025 года Министерство внутренней безопасности объявило, что пересмотрит статус всех лиц, принятых в США в качестве беженцев при администрации Байдена. Утверждалось, что некоторых людей будут вызвать на собеседования, и в итоге они могут лишиться своего легального статуса.
Ограничения в выдаче виз
Серьезные ограничения с января 2025 года коснулись не только претендентов на гуманитарные визы: легальные каналы въезда в США оказались перекрыты для многих категорий граждан. Так, Трамп вновь обратился к инструменту, хорошо знакомому по первому сроку, — визовым и въездным запретам.
Сначала в июне под предлогом защиты от иностранных террористов был объявлен запрет на въезд граждан 12 стран и частичные (но тоже крайне строгие) ограничения еще для семи государств. О решении было объявлено после атаки на участников шествия в поддержку израильских заложников в Газе, произошедшей в штате Колорадо. 16 декабря список был расширен: еще два десятка государств попали под ограничения, а список исключений, предусмотренных в предыдущей версии запрета, был существенно урезан.
Страной, наиболее пострадавшей от новых ограничений, стала Нигерия: за последнее десятилетие (за исключением пандемийных 2020 и 2021 годов) нигерийцы в среднем получали 128 тысяч иммиграционных и неиммиграционных виз в год. Теперь почти все эти визы попали под запрет.
Кроме того, любопытно, что два фигуранта декабрьского списка — Сенегал и Кот-д’Ивуар — квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2026 года, который в основном пройдет в США. В соответствии с новым запретом болельщики из этих стран, не имеющие действующих виз на 1 января 2026-го, не смогут их получить и лично посетить матчи.
Как и в случае с июньским запретом, в администрации Трампа объясняли декабрьские ограничения соображениями национальной безопасности, проблемами проверки заявителей и высоким уровнем превышения ими сроков пребывания по визам. Между тем, как отметили в НКО American Immigration Council, «администрация Трампа так и не продемонстрировала прямую связь между полным запретом на визы — включая для малолетних детей — и национальной безопасностью».
России в июньском и декабрьском списках не было. Зато в январе 2026-го она попала в число 75 стран, для граждан которых США с 21 января приостанавливают выдачу иммиграционных виз. Прием документов должен будет возобновиться после выработки новых, более строгих правил. Задача — не пускать в страну тех, кто, по мнению американских властей, может стать обузой для системы соцобеспечения. По информации Fox News, американским консулам дали указание строже проверять заявителей по критерию «социальный иждивенец». Теперь они будут оценивать здоровье, возраст, финансы, знание английского и даже вес человека. Пожилым, малоимущим, имеющим серьезные заболевания или тем, кто ранее получал пособия, скорее всего, получить визы не удастся.
Запрет не должен затронуть визы, которые предназначены для временных поездок в страну с конкретными целями, такими как туризм, учеба, работа или транзит. Также новые правила не затрагивают визы талантов — она считается неиммиграционной. Впрочем, в 2025 году и эти визы многим получать стало куда сложнее, чем раньше.
К примеру, в сентябре Госдепартамент разрешил россиянам подаваться на американские визы только в двух местах: в Астане и Варшаве.
Есть в арсенале Госдепартамента и другие инструменты. Так, с августа 2025 года действует программа визовых залогов: заявители на туристические и деловые визы обязаны вносить от 5 до 15 тыс. долларов в качестве гарантии соблюдения сроков пребывания в США. Залог возвращают в случае отказа в выдаче визы, ее неиспользования или своевременного выезда из США без нарушения условий пребывания. Изначально инициатива распространялась на граждан Малави и Замбии, но затем США в несколько этапов расширили ее на граждан целого ряда стран, включая — с января 2026-го — Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан.
Кроме того, в 2025 году были аннулированы визы сотен иностранных студентов, в том числе тех, кто имел действующие разрешения на пребывание или даже грин-карты. В ряде случаев задержания и угрозы депортации были связаны не с уголовными нарушениями, а с политическими высказываниями — прежде всего в поддержку прав палестинцев.
Громким решением стало и прекращение программы розыгрыша грин-карт (лотереи Diversity Visa). Этот механизм позволял ежегодно примерно 50 тыс. человек из стран с низким уровнем миграции переезжать в США. Решение было принято после стрельбы в Брауновском университете (штат Род-Айленд). Подозреваемый в нападении португалец Клаудиу Невеш Валенте, как утверждается, въехал в США именно по этой программе.
На фоне всех этих ограничений особенно контрастно выглядит запуск программы Trump Gold Card. Она предлагает ускоренный путь к резидентству и гражданству для состоятельных иностранцев, готовых заплатить не менее 1 млн долларов. Была анонсирована и «платиновая» версия за 5 млн долларов с особыми налоговыми условиями.
Попытка ограничения права на гражданство
Одним из самых радикальных шагов администрации Трампа стала попытка ограничить гражданство по праву рождения — принцип, закрепленный в 14-й поправке к Конституции США и действующий более 150 лет. Речь идет не просто о спорной миграционной мере, а о прямом вторжении в конституционную архитектуру американского государства.
В день инаугурации, 20 января 2025 года, Трамп подписал исполнительный указ, который прекращает практику автоматической выдачи гражданства детям нелегальных мигрантов, родившихся в США. Тем самым Трамп выполнил одно из давних предвыборных обещаний.
Юридическая уязвимость указа была всем очевидна: положение Конституции невозможно ограничить президентским распоряжением. Именно поэтому реакция последовала почти мгновенно. Более 20 штатов подали иски против администрации, требуя немедленной блокировки указа. Как минимум один федеральный судья уже приостановил действие документа, назвав его «явно противоречащим Конституции». Теперь вопрос перемещается в Верховный суд США. Ожидается, что слушания состоятся весной этого года.
Однако для Трампа юридический итог, по всей видимости, не является главным. Само подписание указа — метод достижения сразу нескольких целей. Во-первых, это демонстрация готовности администрации заходить в ранее табуированные зоны. Во-вторых, речь идет о закреплении символического разрыва с предыдущими интерпретациями миграционного права. В-третьих, это апелляция к ядру трамповского электората, для которого гражданство по праву рождения — символ «слишком мягкой» иммиграционной системы.
Закрытие Америки
Таким образом, в первый год второго срока Дональда Трампа миграционная политика США перестала фокусироваться лишь на борьбе с нелегальной миграцией: речь пошла уже и о системном демонтаже легальных и полулегальных каналов въезда и пребывания в стране. За первые 11 месяцев президентства Трампа более 1,6 млн иммигрантов лишились легального статуса. В эту категорию попали люди, приехавшие через программу CHNV, программы временного защищенного статуса, визовые каналы, процедуры убежища и приема беженцев. В общем, как отметил в разговоре с радиостанцией NPR глава организации по адвокатской защите мигрантов FWD.us Тодд Шульте, речь идет о людях, которые при въезде в США «сделали ровно то, что от них хотело государство», но в итоге они оказались первыми кандидатами на выдворение.
В ответ на критику в Белом доме лишь указывают, что «наличие визы в США — это не право, а привилегия». Администрация объясняет такой курс необходимостью уменьшить нагрузку на бюджет и социальную систему. В ответ на критику представитель Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Мэттью Трагессер прямо заявил, что при Трампе «американский налогоплательщик больше не будет нести финансовое бремя, связанное с иностранцами, находящимися в стране незаконно». Впрочем, люди, находившиеся в США на законных основаниях, вероятно, тоже имелись в виду. Такая решительная политика дала эффект, которого Трамп не смог добиться в первый срок.
По оценкам экспертов Brookings Institution, в 2025 году чистая миграция в США впервые как минимум за полвека ушла в отрицательную зону — от минус 10 тыс. до минус 295 тыс. человек (аналитики объясняют такой разброс, в частности, уменьшением прозрачности статистических данных при Трампе).
Официальные государственные данные об уровнях иммиграции за 2025 год будут опубликованы позже и, как отмечала The Washington Post, могут не содержать точной информации о том, сколько человек покинуло страну.
В 2026 году, по прогнозам Brookings Institution, чистая миграция также останется в отрицательной зоне. И в Белом доме этому явно рады. 14 января в администрации Трампа подробно расписали, как именно их миграционная политика сказывается на американцах. В частности, утверждалось, что жесткие решения и действия якобы сделали недвижимость более доступной, привели к повышению зарплат и росту предложения на рынке труда, снизили уровни преступности.
Впрочем, текст этого заявления можно считать классическим примером логической ошибки «после не значит вследствие». К примеру, раздел под громким названием «Массовые депортации = более высокие зарплаты» достоин полного цитирования: «Американские дальнобойщики и строители — в обеих отраслях традиционно велика доля работников, родившихся за пределами США, — сообщают о существенном росте заработной платы на фоне того, что доходы «синих воротничков» растут самыми быстрыми темпами за последние десятилетия. В целом реальные зарплаты американских работников, как ожидается, увеличатся на 4,2% в первый полный год президентства Дональда Трампа».
Слишком резкий старт
Между тем Brookings Institution указывает на негативные последствия политики Трампа. «Иммиграционный всплеск 2022–24 годов сопровождался устойчивым ростом занятости: иммигранты одновременно расширяли предложение рабочей силы и создавали дополнительный спрос на товары и услуги», — поясняют эксперты, указывая на начавшуюся обратную тенденцию.
В частности, авторы исследования обращают внимание на показатель breakeven employment growth — это число рабочих мест, которое экономика должна создавать, чтобы уровень безработицы не менялся. Во второй половине 2025 года речь шла о 20–50 тыс. новых рабочих мест в месяц, в 2026-м же этот показатель может стать нулевым или отрицательным. А это будет сигнализировать о меньшем потенциале роста ВВП, а также о сокращении налоговой базы и потребления. По расчетам Brookings Institution, совокупно за два года — 2025 и 2026-й — из-за миграционной политики Трампа потребительские расходы в США могут снизиться на 60–110 млрд долларов (в 2024 году они составили 19,4 трлн долларов). Похоже, что к концу 2025 года эти и другие аргументы начали влиять и на простых американцев.
По данным Pew Research Center, растет доля граждан страны, которые считают, что Белый дом «заходит слишком далеко». Согласно опросу, проведенному среди взрослых жителей США 6–16 октября, в этом уверены 53% респондентов (на 9 процентных пунктов больше, чем в марте). При этом 50% в целом не одобряют подход Трампа к иммиграции (включая 36%, которые «решительно не одобряют»). Одобряют — 39%, из них 24% выражают решительное одобрение.
Партийные различия предсказуемы. 86% сторонников Демпартии уверены, что администрация Трампа заходит слишком далеко (+11 пунктов по сравнению с мартом). Между тем, среди республиканцев доля тех, кто считает меры чрезмерными, тоже выросла — до 20% (+7 пунктов). 47% испаноязычных республиканцев говорят, что администрация перебарщивает, в то время как среди белых сторонников партии так считают 13%.
О многом говорит и увеличение доли людей, опасающихся, что депортации могут затронуть их самих, членов семьи или близких друзей. В марте 2025-го таковых было 19%, в октябре — 26%. Тревожность сильнее всего заметна среди демократов (41% против 10% среди республиканцев) и латиноамериканцев (52%).
Для администрации Трампа эти цифры — серьезный вызов. С одной стороны, общество в США по-прежнему допускает депортацию как минимум части людей без легального статуса. С другой — растет неприятие тактики нынешней команды. Так или иначе, о последнем республиканцы вряд ли будут рассуждать публично. В ближайшие дни, подводя итоги первого года второго президентского срока, Дональд Трамп наверняка будет говорить лишь о том, насколько осчастливила американцев обещанная им в день инаугурации «революция здравого смысла».