А это могло стоить жизни: в Сабиле женщина просто так вызвала пожарных - прибыли четыре экипажа
В Сабиле неизвестная женщина без причины вызвала пожарных, из-за чего на место прибыли четыре экипажа. Спасатели не обнаружили никакой опасности и призвали жителей не злоупотреблять экстренными вызовами.
По-прежнему появляются неадекватные лица, которые ради собственного удовольствия и сомнительных развлечений отвлекают оперативные службы. Об этом в социальных сетях рассказало Сабильское общество добровольных пожарных.
«Мы получили вызов в Сабиле по адресу улица Вентспилс, 21, где якобы произошел пожар. Мы прибыли на место первыми, однако снаружи дома никакой угрозы не заметили, поэтому поспешили в квартиру, откуда поступил вызов. Дверь долго не открывали, но после неоднократных попыток объяснить, что спасателям необходимо убедиться, все ли в порядке с жильцами, дверь все же открыли. Осмотр квартиры показал, что там не было ни открытого огня, ни задымления, ни других угроз жизни или здоровью.
На вопрос, почему жительница квартиры вызвала спасателей, мы получили ответ, что она не звонила. Однако после просьбы показать мобильный телефон выяснилось, что последние звонки были совершены на единый номер экстренных служб 112.
В настоящее время полиция выясняет причины вызова. На этот ложный вызов прибыли четыре экипажа спасателей из Талси и Кандавы. К счастью, в тот момент никому действительно не требовалась помощь, ведь в экстренных ситуациях каждая минута имеет значение. Дорогие жители, мы не хотим, чтобы вы боялись звать на помощь, когда это действительно необходимо, но очень просим не совершать ложные вызовы, из-за которых могут пострадать другие люди. Будем уважать друг друга. Пусть это холодное время будет теплым и безопасным».
В комментариях в Facebook пользователи пишут: «Опять перепившая женщина устроила шоу»; «Регулярные выходки пьющей дамы. Похоже, ей только грозят пальцем, но больше ничего не происходит»; «Голова не работает»; «Огромное спасибо спасателям за работу. Печально, что кто-то позволяет себе шутить с ложными вызовами, не думая, что в это же время кому-то помощь может быть вопросом жизни и смерти».