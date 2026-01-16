Экс-депутат Сейма Янис Адамсонс шпионил для России 4 года и получил за это 8 лет тюрьмы

По мнению обвинения, Адамсонс получил за шпионаж вознаграждение и деньги перечислялись его дочери в России. Адамсонс назвал это утверждение абсурдом, утверждая, что он сам передавал Силонову деньги - обычно 100-200 евро каждые пару месяцев, чтобы он перечислил их в России на счет дочери Адамсонса. Также Адамсонсу были заданы вопросы о визитах в Москву, во время которых он встречался с лицами, чью личность невозможно проверить, так как политик отказался назвать суду их полные имена. Обвинение считает, что Адамсонс передавал информацию Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, что ранее в суде тот категорически отрицал, хотя и признал, что знаком с Силоновым. Обвиняемый Силонов также не признал свою причастность к ФСБ.