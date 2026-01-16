Экс-депутат Сейма Янис Адамсонс шпионил для России 4 года и получил за это 8 лет тюрьмы
Рижский окружной суд признал бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к восьми годам и двум месяцам лишения свободы, частично смягчив прежний приговор.
В пятницу Рижский окружной суд признал бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к лишению свободы на восемь лет и два месяца и пробационному надзору на два года. Приговор может быть обжалован в Верховном суде.
В ноябре 2023 года суд первой инстанции также признал Адамсонса виновным по обвинениям в шпионаже и приговорил к лишению свободы на восемь лет и шесть месяцев с пробационным надзором на два года. Окружной суд сегодня постановил отменить приговор Рижского городского суда в части о признании Адамсонса виновным и назначении наказания по статье уголовного закона о мошенничестве в небольшом размере, в связи с чем тюремный срок сокращен на полгода. Суд также постановил, что уголовные процессы по двум эпизодам мошенничества в небольшом размере подлежат прекращению.
Примененные к Адамсонсу меры пресечения - уведомление о смене места жительства, запрет на выезд из страны и залог - суд оставил без изменений до дня вступления приговора в силу. Если такой приговор останется в силе, то залог в размере 30 000 будет возвращен внесшей его Гинте Уселе-Адамсоне.
Суд апелляционной инстанции также признал гражданина России, экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с пробационным надзором на два года. В суде первой инстанции Силонов был приговорен за шпионаж к лишению свободы на семь лет и шесть месяцев с пробационным надзором на два года.
Адамсонс обвинялся по трем статьям уголовного закона - о шпионаже, мошенничестве в небольшом размере и приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения. Бывшему депутату также инкриминировалось мошенничество в небольшом размере, связанное с возмещением расходов на топливо на сумму около 100 евро. Также у него было обнаружено несколько десятков патронов.
Имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация свидетельствует о том, что Адамсонс подозревается в более чем 40 эпизодах шпионажа. Неофициально известно, что он передавал России сведения в течение четырех лет до момента задержания. Это были публично доступные документы (поправки к законам, информация о закупках и бюджете армии), сведения, полученные после посещения восточной границы страны, информация об отношении Балтийской ассамблеи к Nord Stream 2 и др. Кроме того, согласно неофициальной информации, для передачи сведений он использовал рабочий компьютер.
По мнению обвинения, Адамсонс получил за шпионаж вознаграждение и деньги перечислялись его дочери в России. Адамсонс назвал это утверждение абсурдом, утверждая, что он сам передавал Силонову деньги - обычно 100-200 евро каждые пару месяцев, чтобы он перечислил их в России на счет дочери Адамсонса. Также Адамсонсу были заданы вопросы о визитах в Москву, во время которых он встречался с лицами, чью личность невозможно проверить, так как политик отказался назвать суду их полные имена. Обвинение считает, что Адамсонс передавал информацию Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, что ранее в суде тот категорически отрицал, хотя и признал, что знаком с Силоновым. Обвиняемый Силонов также не признал свою причастность к ФСБ.
Из материалов дела следует, что различные сведения, которые были переданы Силонову, Адамсонсу доставляли бывший следователь КГБ Андрис Страутманис и бывший сотрудник Службы госбезопасности Артур Шмаукстелис. Их причастность к шпионажу не доказана. Страутманис обвиняется по другому уголовному делу, а Шмаукстелис договорился об условном тюремном заключении за разглашение гостайны и других не подлежащих разглашению сведений.
Адамсонс был задержан по подозрению в шпионаже Службой госбезопасности (СГБ) летом 2021 года. После задержания он был помещен под арест, а в январе 2022 года освобожден под залог в размере 30 000 евро. Сейм в декабре 2021 года по просьбе Генпрокуратуры разрешил начать уголовное преследование в отношении Адамсонса. Адамсонс после ареста решил выйти из партии "Согласие", но не сложил депутатский мандат.
В парламенте Адамсонс работал в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, комиссии по запросам и подкомиссии по делам Балтии. Хотя Адамсонс не имел допуска к гостайне, он имел право участвовать в заседаниях комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, на которых должностные лица представляют информацию ограниченного доступа.
Также он состоял в нескольких депутатских группах: по сотрудничеству с парламентом Израиля, парламентом Китая и парламентом Беларуси. С января 2019 года Адамсонс был руководителем депутатской группы по развитию сотрудничества с российским парламентом.
В советское время Адамсонс занимал различные посты в Военно-морских силах СССР. После восстановления независимости Латвии был заместителем командующего ВМС Латвии и командиром бригады пограничников, а позже занялся политикой. Адамсонс по-прежнему получает выплачиваемую Россией военную пенсию.