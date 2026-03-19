Топливо в Латвии дорожает все быстрее - особенно дизель

Как сообщалось, рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был побит в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены на дизтопливо был побит с 21 по 27 июня и составил 2,108 евро за литр.