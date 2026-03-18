Бывший министр экономики: помочь всем не получится, большинству латвийцев придется почувствовать рост цен на топливо
Рост цен на топливо может ударить по каждому: власти предупреждают о подорожании продуктов, а помощь получат не все. Фермеры — в центре кризиса, и именно от них зависит, насколько вырастут цены.
Бывший министр экономики Латвии Артис Кампарс заявил, что рост цен на топливо может особенно болезненно ударить по сельскому хозяйству. Об этом он рассказал в эфире программы «Ziņu TOP». По его словам, в нынешней ситуации государству необходимо отказаться от массовой поддержки всех и сосредоточиться на точечной помощи наиболее уязвимым группам — прежде всего фермерам.
«Сейчас важно действовать целенаправленно и разумно. Бюджет просто не способен компенсировать всем. К сожалению, большинству людей придется почувствовать рост цен на топливо», — подчеркнул Кампарс.
Он отметил, что ситуация на рынке крайне нестабильна: «Никто не знает, какой будет цена топлива через неделю или через месяц. Рынок не понимает, как формировать цены — и это создает большую проблему».
По мнению Кампарса, поддержка аграриев в период посевной может быть оправданной мерой: «Если такая ситуация сохраняется в ближайшем будущем и цены остаются высокими, а фермерам топливо необходимо уже сейчас — это решение можно обсуждать». Он добавил, что при нормализации ситуации государство сможет восстановить резервы: «Если через месяц ситуация стабилизируется и топливо снова станет доступным по разумной цене, мы сможем вернуться к норме и восстановить запасы».
Отвечая на вопрос о риске «раздачи денег всем», Кампарс поддержал идею адресной помощи: «Поддержка должна быть направлена на конкретные группы. Те, кому она не нужна, не должны ее получать».
При этом он предупредил о неизбежных последствиях для экономики: «Если война продолжится и цены останутся высокими, фермеры будут вынуждены работать с дорогим топливом. Это неизбежно отразится на ценах — на хлеб, зерно, овощи и другие продукты».