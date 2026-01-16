Рекордное число добровольцев может обернуться проблемой - у вузов не хватит бюджетных мест

Планируется, что весь потенциал СГО будет достигнут в 2028 году, когда до 4 тыс. военнослужащих пройдут военную подготовку по 11-месячной программе, еще 2 тыс. получат возможность освоить военную подготовку по пятилетней программе Земессардзе, и еще 500 военнослужащих смогут пройти программу подготовки офицера запаса, пояснили в Минобороны. В соответствии с концепцией государственной обороны, персонал НВС в 2028 году будет состоять из 61 тыс. военнослужащих, из которых в мирное время на службе будут находиться 31 тыс., а во время кризиса дополнительно будут задействованы еще 30 тыс. военнослужащих резерва общей готовности.