Страхование многоквартирных домов в Латвии может стать обязательным - на кого лягут расходы?

Депутат также добавил, что, зная о том, что над этим вопросом работает и правительство, и Министерство экономики (EM), вероятнее всего, речь идет не об уровне отдельных квартир, а об уровне жилых домов. По его мнению, это не только вопрос Риги, но его следует рассматривать и в более широком, национальном контексте. «В Риге, конечно, более высокая концентрация таких многоквартирных жилых домов, однако здесь обязательно нужно будет сопоставить, какие дополнительные расходы это может создать для жителей и какими будут страховые премии со стороны страховщиков», — отметил Бришкенс, выразив мнение, что, возможно, по этому вопросу можно работать совместно со страховой отраслью, создавая стандартизированные продукты, а затем прийти к политическим решениям о том, останется ли страхование добровольным или в какой-то мере станет обязательным.