Страхование многоквартирных домов в Латвии может стать обязательным - на кого лягут расходы?
После взрыва газа в Торнякалнсе в Латвии активизировалась дискуссия о возможном введении обязательного страхования жилья. Однако, по словам Каспара Бришкенса, для оценки такой инициативы необходимы более обширные данные и анализ ее влияния на жителей.
Для оценки возможностей введения обязательного страхования жилья необходимы более обширные данные, сообщил агентству LETA депутат Сейма, председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Каспар Бришкенс, комментируя прозвучавшую после взрыва газа в Торнякалнсе идею об обязательном страховании жилых домов. Он добавил, что по этому вопросу консультировался также с фракцией «Прогрессивных» в Рижской думе, и в думе этот вопрос еще оценивается.
Здесь необходимы более широкие данные, сказал Бришкенс, указав, что существуют отдельные товарищества, которые совместно с управляющими при согласии жителей начали вводить дополнительную позицию в коммунальных платежах, предусматривающую страхование имущества. В то же время он отметил, что это относительно небольшая часть и инициатива более активных товариществ жильцов. «Одновременно, особенно в отношении многоквартирных домов, учитывая то, в каком состоянии находятся многие из них, возникает вопрос, не будут ли такие страховые продукты с учетом рисков также чрезвычайно дорогими», — сказал Бришкенс.
Депутат также добавил, что, зная о том, что над этим вопросом работает и правительство, и Министерство экономики (EM), вероятнее всего, речь идет не об уровне отдельных квартир, а об уровне жилых домов. По его мнению, это не только вопрос Риги, но его следует рассматривать и в более широком, национальном контексте. «В Риге, конечно, более высокая концентрация таких многоквартирных жилых домов, однако здесь обязательно нужно будет сопоставить, какие дополнительные расходы это может создать для жителей и какими будут страховые премии со стороны страховщиков», — отметил Бришкенс, выразив мнение, что, возможно, по этому вопросу можно работать совместно со страховой отраслью, создавая стандартизированные продукты, а затем прийти к политическим решениям о том, останется ли страхование добровольным или в какой-то мере станет обязательным.
Бришкенс сообщил, что дискуссия по этому вопросу в Рижской думе продолжится, фракция «Прогрессивных» также более детально ознакомится с данными и будет ожидать, с какими инициативами готово выступить Министерство экономики. «Надеюсь, что это даст решение не только для Риги, но и в более широком масштабе по Латвии», — заявил депутат.
Ранее руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (ZZS) в Сейме Харийс Рокпелнис указал, что ZZS не поддерживает введение обязательного страхования жилых домов. «Это создало бы дополнительную нагрузку именно на людей с более низкими доходами, что недопустимо», — пояснил политик.
Как сообщалось, председатель комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхолц после произошедшего взрыва газа в многоквартирном доме в Торнякалнсе на улице Баускас, 15, заявил, что одним из направлений могло бы стать упорядочение вопроса страхования жилых домов, чтобы в подобных случаях было обеспечено финансовое решение для быстрого восстановления здания. В настоящее время жилые дома сравнительно редко страхуются добровольно, в основном только на уровне отдельных квартир, однако должен действовать принцип, аналогичный OCTA: каждому транспортному средству, участвующему в дорожном движении, необходимо обязательное страхование, и так же здания, в которых живут люди, должны быть обязательно застрахованы, заявил Бергхолц.