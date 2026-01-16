В латвийском городе неожиданно начался строительный бум. Что возводят?
Объем инвестиций в строительство в Лиепае в 2025 году достиг 164,7 миллиона евро, что на 63 процента больше, чем годом ранее.
В прошлом году на территории города Лиепая в эксплуатацию было принято 118 объектов — среди них как новостройки, так и восстановленные или перестроенные здания. По количеству это на 35 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом общие затраты на строительство существенно, то есть на 63 процента, выросли по сравнению с годом ранее. Из общего объема инвестиций наибольшую долю составляет строительство комплекса Лиепайской тюрьмы на улице Алсунгас, 29, который был введен в эксплуатацию в августе прошлого года, при вложениях в строительство в размере 125,87 миллиона евро.
Другие крупнейшие инвестиции были направлены в объекты производственной и портовой инфраструктуры, где вложено 13 миллионов евро. Тремя крупнейшими реализованными объектами стали новое производственное здание LSEZ SIA Jensen Metal на улице Вирссардзес, 11, реконструкция производственного здания AE Partner на улице Ганибу, 1/3, а также новое складское здание LSEZ AS Brimer Liepaja на улице Атследзниеку, 37.
Крупнейшие инвестиции самоуправления в улучшение городской среды в 2025 году были направлены на строительство уличной инфраструктуры на территории бывшего завода Liepājas metalurgs. Также были реконструированы участки улиц Плочу, Аландес и Земеню, выполнено строительство участка тротуара и пешеходного перехода на улице Лиедага. В историческом центре Лиепаи были перестроены три выхода к пляжу и благоустроена часть территории Юрмальского парка, а вдоль очистных сооружений Лиепаи построено береговое укрепление протяженностью 431 метр — каменная наброска. В общей сложности реализовано 16 различных муниципальных строительных проектов на сумму 11,9 миллиона евро.
В сфере публичных услуг и торговли инвестировано 9,3 миллиона евро. В качестве трех крупнейших проектов отрасли выделяются построенный на улице Пулвера, 18, Центр управления катастрофами, реконструированное многоквартирное здание на проспекте Курмаяс, 7, а также торговое здание для магазина top!, построенное на улице Пулквежа Бриежа, 11.
В секторе частной собственности вложено 4,6 миллиона евро. В целом жители создали около 70 объектов недвижимости, из которых 10 — новые жилые дома, построенные на улицах Земеню, Упеню, Дурбес, Дундагас и Клайпедас.