В латвийском городе неожиданно начался строительный бум. Что возводят?

В прошлом году на территории города Лиепая в эксплуатацию было принято 118 объектов — среди них как новостройки, так и восстановленные или перестроенные здания. По количеству это на 35 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом общие затраты на строительство существенно, то есть на 63 процента, выросли по сравнению с годом ранее. Из общего объема инвестиций наибольшую долю составляет строительство комплекса Лиепайской тюрьмы на улице Алсунгас, 29, который был введен в эксплуатацию в августе прошлого года, при вложениях в строительство в размере 125,87 миллиона евро.