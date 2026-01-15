Резекне выходит из кризиса? Дума решила раздать 340 тысяч евро на нужды горожан

Депутаты поддержали возобновление приема новых заявок на софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов и благоустройству связанных с ними земельных участков, находящихся в собственности или в аренде, предусмотрев на эти цели в бюджете 2026 года 60 000 евро. Кроме того, планируется возобновить софинансирование подключения жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации, на что предусмотрено 20 000 евро.