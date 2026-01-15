Скользкий Дональд: президент США вновь обвиняет Украину в затягивании мирных переговоров

Трамп не стал подробно объяснять свою позицию, ограничившись замечанием: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать". Эти комментарии свидетельствуют о новой волне напряженности в отношениях между двумя президентами, которые исторически были нестабильными, хотя в последнее время казались улучшившимися. Критики отмечают, что временами Трамп проявляет большую готовность доверять заверениям Путина, чем лидеры некоторых союзников США, что вызывает разочарование в Киеве, европейских столицах и среди американских законодателей, включая республиканцев.