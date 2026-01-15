Скользкий Дональд: президент США вновь обвиняет Украину в затягивании мирных переговоров
Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Reuters снова заявил, что главным препятствием для заключения мирного соглашения по Украине является Владимир Зеленский, а не Владимир Путин.
Американский президент Дональд Трамп в среду сделал резкое заявление, возложив ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине на президента Владимира Зеленского. В интервью агентству Reuters, проведенном в Овальном кабинете Белого дома, Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готов прекратить почти четырехлетнее вторжение в Украину, в то время как украинская сторона проявляет меньшую готовность к компромиссам.
"Я думаю, что он (Путин) готов к заключению соглашения. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения", — заявил Трамп. На прямой вопрос о том, почему переговоры при посредничестве США не привели к завершению крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, президент ответил одним словом: "Зеленский".
Трамп не стал подробно объяснять свою позицию, ограничившись замечанием: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно это сделать". Эти комментарии свидетельствуют о новой волне напряженности в отношениях между двумя президентами, которые исторически были нестабильными, хотя в последнее время казались улучшившимися. Критики отмечают, что временами Трамп проявляет большую готовность доверять заверениям Путина, чем лидеры некоторых союзников США, что вызывает разочарование в Киеве, европейских столицах и среди американских законодателей, включая республиканцев.
Заявления американского президента резко контрастируют с позицией европейских союзников США, которые последовательно утверждают, что именно Москва не заинтересована в прекращении войны. В декабре Reuters сообщало, что разведывательные доклады США продолжают предупреждать о том, что Путин не отказался от своих целей захватить всю Украину и вернуть части Европы, принадлежавшие бывшему Советскому Союзу.
Владимир Зеленский публично отвергает любые территориальные уступки Москве, заявляя, что Киев не имеет права по конституции страны отдавать какие-либо земли.
Трамп подтвердил, что может встретиться с украинским президентом на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. "Я встречусь, если он будет там. Я буду там", — сказал американский лидер, хотя конкретных планов встречи пока нет.