В Латвии резко упали цены на популярный продукт; соседи очень удивлены

Новейшие данные Статистического управления показывают, что цена сливочного масла за месяц снизилась на семь процентов. Однако в годовом выражении средняя цена сливочного масла сократилась значительно меньше — всего на 0,07 процента. В то же время цена сыра «Тильзитский» за год снизилась больше — на 1,6 процента.