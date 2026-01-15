В Латвии резко упали цены на популярный продукт; соседи очень удивлены
До сих пор цена сливочного масла в Латвии росла стремительно, однако за последний месяц в магазинах она резко снизилась, что подтверждают и торговцы. В некоторых магазинах пачку сливочного масла можно приобрести даже за 99 центов.
О снижении цен пишут также крупнейшие СМИ соседней Эстонии, выражая удивление и делая вывод, что теперь за сливочным маслом стоит ехать в Валку.
По словам производителей молочной продукции, изменения цен связаны с глобальным падением цен. Уже в декабре в магазинах Германии были замечены более низкие цены на сливочное масло и сыр, и теперь эта волна достигла и Латвии. Прогнозы показывают, что снижение цен на молочные продукты, скорее всего, продолжится, сообщает Латвийское радио.
Новейшие данные Статистического управления показывают, что цена сливочного масла за месяц снизилась на семь процентов. Однако в годовом выражении средняя цена сливочного масла сократилась значительно меньше — всего на 0,07 процента. В то же время цена сыра «Тильзитский» за год снизилась больше — на 1,6 процента.
Председатель правления Центрального союза латвийских молочников (LPCS) Янис Шолкс отметил, что этот процесс в Европе начался уже в конце прошлого года и теперь отражается и на полках латвийских магазинов.
«Самое стремительное снижение цен наблюдается у сливочного масла, цена которого ранее была сравнительно высокой. Однако сливочное масло — не единственный продукт: на полках магазинов мы видим также сравнительно низкие цены на сыры, произведенные в Германии или Польше», — сказал Шолкс.
Главной причиной снижения цен является мировое перепроизводство молочной продукции.
«В настоящее время в мире существуют очень большие запасы промышленных молочных продуктов, и наступил момент, когда срок их годности уже не так далек. Поэтому они предлагаются на рынке по сниженным ценам. Это первый этап кризиса — перепроизводство и падение цен», — пояснил руководитель LPCS.
Снижение цен подтвердила и представитель компании Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
«Мы наблюдаем существенное снижение цен на такие молочные продукты, как сливочное масло — его средняя цена продажи снизилась примерно на 44 процента. Также средняя цена одного из самых популярных сыров — «Тильзитского» — упала более чем на 20 процентов», — указала Дупате-Угуле.
По словам представителей производителей молочной продукции, цены, скорее всего, продолжат снижаться.
Как ранее писал Otkrito.lv, Минфин ЛР признал, что несмотря на снижение цен в мире, в Латвии продукты питания дешевле все равно не станут.