Трехуровневая медицина: как изменится статус и финансирование латвийских больниц
Финансовые средства, полученные в результате реформы больничной сети, будут распределены таким образом, чтобы 50% оставалось на лечение пациентов в действующей больнице для обеспечения амбулаторной помощи и услуг дневного стационара, а 50% выделялось больнице, в которую перенаправляется поток пациентов, при этом в контексте национальной безопасности изменения не предусматривают закрытия больниц, говорится в докладе о развитии больничной сети, который был рассмотрен правительством во вторник и широко раскритикован отраслью.
Таким образом, реформа больниц не должна оказать значительного влияния на бюджет больниц, считают в Министерстве здравоохранения.
Запланированные изменения в отделениях неотложной помощи и приема пациентов существенно не повлияют на общий объем финансирования стационарного ухода: предусмотрено лишь перераспределение средств между лечебными учреждениями в зависимости от фактически оказанных услуг, пояснили в Минздраве.
Цель реформы больничной сети - более целенаправленное и обоснованное распределение текущего финансирования, в том числе отказ от оплаты услуг, которые больницы фактически не предоставляют, пояснили в министерстве.
В докладе определены сроки выполнения ряда задач по реализации реформы.
До 1 июня 2026 года Минздрав планирует подготовить предложение по разделению стационарных медицинских учреждений на уровни, пересмотреть сеть отделений неотложной помощи и приема пациентов, а также установить новые требования к персоналу этих отделений. При этом министерство намерено начать дискуссии с больницами о принципах сотрудничества в организации потока пациентов и предоставлении услуг через дифференцирование отделений неотложной помощи, приема пациентов и отделений срочной медицинской помощи.
До 1 января 2027 года ведомство получит более полную информацию о фактически предоставленных услугах стационарного здравоохранения, которой воспользуется при принятии решений о реформе больничной сети. В докладе отмечается, что это необходимо для того, чтобы средства госбюджета впредь направлялись на реально оказанные услуги, а не на поддержание формально определенных профилей.
Кроме того, Минздрав планирует пересмотреть тарифы на лечение одного пациента в день в стационаре, получить данные о фактических затратах на лечение и, по возможности, использовать их при расчетах платежей, а также обеспечить контролируемое перераспределение неосвоенного финансирования на приоритетные государственные услуги здравоохранения. При этом ведомство отмечает, что в долгосрочной перспективе, увязав финансирование с показателями качества, с 2028 года большее значение в финансировании больниц будут иметь фактические достижения, безопасность пациентов и качество услуг, а не только объем услуг.
До середины 2027 года предполагается реализация системных мер надзора за соответствием деятельности отделений неотложной помощи и приема пациентов медицинских учреждений.
До 3 января 2028 года Минздрав планирует включить в договоры со стационарными лечебными учреждениями выполнение минимальных показателей качества и увязать их с финансированием, а также внести изменения в случае выявления несоответствий установленным требованиям.
Планируется, что с начала 2029 года начнется оценка показателей качества в стационарных медицинских учреждениях с учетом их выполнения при планировании финансирования, а также будет обеспечена реализация наблюдения за пациентами до 24 часов в соответствии с установленными критериями.
В контексте национальной безопасности изменения в сети больниц не предусматривают закрытия конкретных учреждений. Однако с учетом региональных особенностей, например, больниц, расположенных в восточной приграничной зоне, предполагается применение индивидуальных решений. Каждый случай будет оцениваться отдельно, и по взаимному соглашению с каждой больницей и самоуправлением будет достигнута договоренность о наиболее оптимальном решении, обещает Минздрав.
По замыслу Минздрава, если при реорганизации отделений неотложной помощи и приема пациентов будут сэкономлены средства, их можно направить на повышение доступности помощи в дневных стационарах или амбулаторных услуг соответствующей больницы, тем самым снизив нагрузку на учреждение и его работников и одновременно повысив доступность необходимых услуг. Часть средств также планируется использовать для пересмотра тарифов с целью покрытия растущих расходов на стационарные услуги.
Минздрав предлагает провести пилотный проект совместного финансирования ("bulk financing") в одной из латвийских больниц среднего размера. Больница получит фиксированный годовой бюджет, будет отвечать за объем и качество услуг, а результаты будут сопоставлены с похожей больницей, работающей по существующей модели. Цель - сократить малозначительную госпитализацию и выделять вознаграждение за результат, а не только за объем услуг.
Главное плановое решение Минздрава - переход на трехуровневую модель больниц: локальные, региональные и многопрофильные, с четким определением функций каждого уровня. Планируется ввести единые показатели качества для контроля и улучшения оказания услуг, а в больницах с неотложной помощью развивать наблюдение за пациентами.
Минздрав напоминает, что с октября 2024 года по 1 июня 2025 года был реализован пилотный проект плана мест доставки и госпитализации пациентов. В его рамках Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) доставляла пациентов в ближайшее больничное отделение неотложной помощи и приема пациентов, за исключением случаев, когда требовалась специализированная помощь, например при инсульте или остром инфаркте миокарда.
По данным информационной системы ресурсов стационарных медицинских учреждений, во время пилотного проекта наиболее частыми причинами отказа больниц принимать бригады СНМП была недоступность специалистов или диагностических исследований. Чаще всего сообщения об отказах поступали из больниц первого уровня - они составили 60,3% всех зарегистрированных случаев. В 30,2% случаев сообщения поступали из больниц четвертого уровня, прежде всего по причине недоступности специалистов.
В то же время нормативное регулирование не допускает, чтобы больница отказывала в приеме доставленного СНМП пациента, если учреждение обеспечивает работу отделения неотложной медицины и приема пациентов по соответствующему профилю. Минздрав приходит к выводу, что пилотный проект дал существенное представление о фактической способности больниц выполнять установленные требования, позволив выявить несоответствия между формально установленными профилями и реальной ситуацией.
Анализируя нагрузку на отделения неотложной медицины и приема пациентов, Минздрав отмечает, что в период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года общее число пациентов в приемных отделениях выросло на 14 564, или на 2,2%. Самый стремительный прирост зафиксирован в больницах пятого уровня - на 11 985 пациентов, или на 5,1%, в то время как в больницах первого уровня число пациентов сократилось на 11,1%.
В то же время количество госпитализаций в целом сократилось на 2,9%, что, по оценке Минздрава, может свидетельствовать о переориентации на амбулаторное обслуживание и более эффективном использовании ресурсов, но при этом освещает риски в регионах с ограниченной доступностью персонала.
В ходе тематических проверок Инспекции здравоохранения с 1 июля 2024 года по 1 декабря 2024 года выявлена острая нехватка медицинского персонала в ряде больниц, отмечает Минздрав. В отдельных случаях для обеспечения неотложной помощи привлекались врачи без сертификата по соответствующей специальности, в том числе врачи-резиденты, а также зафиксирована перегрузка врачей при дежурстве в нескольких медицинских учреждениях, поясняется в сообщении. Во вторник правительство приняло этот доклад к сведению.