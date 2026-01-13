Трехуровневая медицина: как изменится статус и финансирование латвийских больниц

Кроме того, Минздрав планирует пересмотреть тарифы на лечение одного пациента в день в стационаре, получить данные о фактических затратах на лечение и, по возможности, использовать их при расчетах платежей, а также обеспечить контролируемое перераспределение неосвоенного финансирования на приоритетные государственные услуги здравоохранения. При этом ведомство отмечает, что в долгосрочной перспективе, увязав финансирование с показателями качества, с 2028 года большее значение в финансировании больниц будут иметь фактические достижения, безопасность пациентов и качество услуг, а не только объем услуг.