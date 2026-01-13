Это был всего лишь грипп... У матери четырех детей из-за болезни теперь ампутированы обе руки и ноги
Мать четырех детей Кассандра накануне новогодних праздников была уверена, что заболела гриппом, так как ее мучил насморк. Однако несколько дней спустя 35-летняя женщина очнулась в больнице, и все четыре ее конечности были ампутированы.
Согласно сообщению Daily Mail, 35-летняя Кассандра Маршалл в самом конце 2023 года, в канун Нового года, заболела гриппом, который быстро спрогрессировал до септического шока. Это состояние является последней стадией сепсиса и возникает, когда иммунная система слишком сильно реагирует на инфекцию, вызывая органную недостаточность и опасно низкое артериальное давление.
Когда Кассандра проснулась и не могла самостоятельно дышать, ее муж позвонил в 911. Женщину на вертолете доставили в больницу в Северной Каролине, где ее дважды реанимировали, после чего подключили к аппарату жизнеобеспечения. Позднее она узнала, что септический шок был вызван стрептококковой инфекцией горла и гриппом. Маршалл подключили к аппарату ЭКМО для помощи дыханию, однако у пациентки остановилось кровообращение во всех четырех конечностях, и потребовалась ампутация. В интервью она рассказала, что сначала ей ампутировали ноги, затем руки. По словам несчастной женщины, потерю ног было пережить легче — она скорбела о возможности обнимать и держать своих детей. «Я хочу быть рядом… Я пропустила выпускной своего старшего ребенка, и это очень больно. Но мои дети — моя мотивация», — добавила она тогда.
Теперь, два года спустя, она начинает приспосабливаться к новой жизни с протезами, однако правила компенсации изменились, и она больше не соответствует требованиям Medicaid — ей четыре раза отказали. Друзья и близкие Маршалл сейчас собирают средства на платформе GoFundMe, чтобы помочь ей получить еще один протез руки, а в будущем и протезы ног.
Друг семьи начал кампанию по сбору средств на вторую руку женщины, чтобы она могла заботиться о своих детях и самостоятельно водить автомобиль. Кассандра Маршалл рассказала СМИ, что каждый протез стоит 19 000 долларов США. Помимо Medicaid и пособий по инвалидности, ей также приходится платить из собственного кармана.
Тем не менее, несмотря на последние два чрезвычайно тяжелых года, она признается, что чувствует себя «благословенной» тем, что жива и у нее есть поддерживающее окружение. «Это похоже на сон, но когда ты просыпаешься, это твоя реальность. Я ничего не могу изменить. Я учусь это принимать», — рассказала она изданию.