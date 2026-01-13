Это был всего лишь грипп... У матери четырех детей из-за болезни теперь ампутированы обе руки и ноги

Когда Кассандра проснулась и не могла самостоятельно дышать, ее муж позвонил в 911. Женщину на вертолете доставили в больницу в Северной Каролине, где ее дважды реанимировали, после чего подключили к аппарату жизнеобеспечения. Позднее она узнала, что септический шок был вызван стрептококковой инфекцией горла и гриппом. Маршалл подключили к аппарату ЭКМО для помощи дыханию, однако у пациентки остановилось кровообращение во всех четырех конечностях, и потребовалась ампутация. В интервью она рассказала, что сначала ей ампутировали ноги, затем руки. По словам несчастной женщины, потерю ног было пережить легче — она скорбела о возможности обнимать и держать своих детей. «Я хочу быть рядом… Я пропустила выпускной своего старшего ребенка, и это очень больно. Но мои дети — моя мотивация», — добавила она тогда.