ФОТО: жители жалуются, что велодорожки в Риге после метели стали непроходимыми

Тем временем большинство жителей восприняли жалобу Андрея с юмором. «Купи лопату и сделай доброе дело», — пишет один из жителей. «Три сантиметра снега не может переехать. Бедняжка», — саркастически отмечает другая, добавляя, что в свои 50 лет она без проблем ездит на велосипеде зимой. А кто-то другой пишет, что «зимой на велосипеде вообще ездить не стоит, потому что это не какая-нибудь Испания». Также указывают, что зимой на велосипеде передвигаются лишь немногие, и ради них не стоит тратить средства самоуправления: «Сколько людей ездит на велосипеде при -12 градусах?! Сколько денег, по-твоему, было бы рационально тратить на одного такого человека?»