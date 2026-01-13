ФОТО: жители жалуются, что велодорожки в Риге после метели стали непроходимыми

Велодорожки в Риге после метели (2026)
После снежной бури велосипедные дорожки в Риге стали труднопроходимыми.
Несколько жителей в социальных сетях пожаловались, что велодорожки в Риге после метели стали трудно проходимыми. Рижская дума разъяснила, как осуществляется их содержание.
«Велополосы не очищены до бордюрного камня, нанесен снег от нелегальной парковки, остановок общественного транспорта и выездов из дворов. Это очень опасно! Призываю Рижскую думу немедленно действовать, пока не произошла какая-нибудь трагедия!» — пишет в соцсети X Андрей.
Отдельные жители с ним согласились, указывая, что уборке велополос мешают установленные в Риге ограничительные элементы — столбики. «Если бы не был прикручен всякий хлам, который мешает уборщикам улиц убирать и велодорожку», — размышляет один из жителей. Артур также отметил, что «ездит на работу на велосипеде каждый день и местами бывает неудобно», однако считает, что «в первую очередь нужно чистить тротуары и проезжую часть».
Тем временем большинство жителей восприняли жалобу Андрея с юмором. «Купи лопату и сделай доброе дело», — пишет один из жителей. «Три сантиметра снега не может переехать. Бедняжка», — саркастически отмечает другая, добавляя, что в свои 50 лет она без проблем ездит на велосипеде зимой. А кто-то другой пишет, что «зимой на велосипеде вообще ездить не стоит, потому что это не какая-нибудь Испания». Также указывают, что зимой на велосипеде передвигаются лишь немногие, и ради них не стоит тратить средства самоуправления: «Сколько людей ездит на велосипеде при -12 градусах?! Сколько денег, по-твоему, было бы рационально тратить на одного такого человека?»
Рижская дума подчеркивает, что «содержание велодорожек в зимних условиях осуществляется в соответствии с категорией проезжей части улицы». «Снег с велосипедных дорожек отводится таким образом, чтобы не препятствовать движению ни автомобилей, ни велосипедистов. При этом оценивается наличие достаточного пространства между велосипедной дорожкой и пешеходным тротуаром для укладки снега».
«В случаях, когда пешеходный тротуар непосредственно примыкает к велосипедной дорожке, обеспечивается техническое обслуживание пешеходного тротуара, что гарантирует безопасное передвижение жителей».
«На участке улицы, изображенном на фотографии, видна снежная полоса, образованная из снега, убранного с пешеходного тротуара и велодорожки. При этом мы регулярно фиксируем случаи, когда транспортные средства доставки, в том числе и на этом конкретном участке улицы, проезжают по уже расчищенным велодорожкам», — сообщает Рижская дума.