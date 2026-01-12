Полномасштабная война в Украине превзошла длительность Великой Отечественной: что это говорит о конфликте
Сегодня, 12 января, полномасштабная война России против Украины превысила по длительности германо‑советскую войну 1941-1945 годов, которую в РФ называют Великой Отечественной войной.
Понедельник, 12 января, — 1419-й день развязанной Россией полномасштабной войны против Украины, а это означает, что эта война продолжается уже дольше, чем германо-советская война — этап Второй мировой войны, который в России и некоторых постсоветских государствах в соответствии с традицией советской историографии называется Великой Отечественной войной.
Германо-советская война началась 22 июня 1941 года и завершилась 9 мая 1945 года. Она длилась 1418 дней.
На то, что полномасштабная война России, которая в кремлевской пропаганде до сих пор называется "специальной военной операцией", продолжается дольше, чем германо-советская война, обратили внимание как президент Украины Владимир Зеленский, так и российские медиа, журналисты и комментаторы, покинувшие Россию, тогда как внутри самой России это, по-видимому, осталось незамеченным.
Как отмечает базирующееся в Риге интернет-издание "Медуза", в первом этапе германо-советской войны советская армия была отброшена к Москве и Кавказу, а во втором перешла в контрнаступление и достигла Берлина, тогда как сейчас российская армия годами топчется у одних и тех же деревень и городов Донбасса. Хотя речь идет об одинаковых временных отрезках, в остальном такое сравнение некорректно, указывает "Медуза".
Вторая мировая война была столкновением великих держав, каждая из которых вела борьбу с напряжением всех хозяйственных и социальных сил, напоминает издание. Прямое сравнение по многим показателям свидетельствует о том, что нынешняя война является подобной экзистенциальной борьбой лишь для Украины. Именно напряжение всех сил — а также огромная помощь западной коалиции — позволяет Киеву продолжать сопротивление.
В то же время Кремль не смог или не захотел развернуть экзистенциальную борьбу — как он считает, с Западом, — ограничившись лишь частичным повышением усилий, отмечает "Медуза".
Почти четыре года назад Россия начала полномасштабное наступление на Украину и надеялась захватить ее столицу Киев в течение нескольких дней. На этот символический рубеж в вечернем видеообращении в воскресенье обратил внимание и Зеленский. Москва хотела повторить тогдашние успехи, сказал президент Украины. "Они повторили насилие против людей, повторили фашизм, повторили почти все худшее, что происходило в XX веке", — отметил Зеленский. "Но до сих пор россияне пытаются захватить тот же Донбасс, что и почти четыре года назад. Они снова хотят лгать, что они "захватили" Купянск", — сказал президент Украины.
Потери России в настоящее время составляют не менее 1000 погибших в день, напомнил Зеленский. "Таким образом Россия, по сути, платит только за то, чтобы война не заканчивалась. Это безумие". Остановить это "российское безумие" можно только совместными усилиями, подчеркнул президент Украины.