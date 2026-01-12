Полномасштабная война в Украине превзошла длительность Великой Отечественной: что это говорит о конфликте

Почти четыре года назад Россия начала полномасштабное наступление на Украину и надеялась захватить ее столицу Киев в течение нескольких дней. На этот символический рубеж в вечернем видеообращении в воскресенье обратил внимание и Зеленский. Москва хотела повторить тогдашние успехи, сказал президент Украины. "Они повторили насилие против людей, повторили фашизм, повторили почти все худшее, что происходило в XX веке", — отметил Зеленский. "Но до сих пор россияне пытаются захватить тот же Донбасс, что и почти четыре года назад. Они снова хотят лгать, что они "захватили" Купянск", — сказал президент Украины.