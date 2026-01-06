В Тартуском университете раскрыли, как пол и болезни влияют на тяжесть Covid-19

Результаты исследования создают ценную основу для разработки будущих стратегий профилактики и готовности, чтобы они в большей степени, чем сейчас, учитывали как биологические, так и социальные различия населения. По словам Мейстер, важно уделять больше внимания уязвимым группам, для которых вакцинация может не полностью устранить риски. «Эти люди нуждаются в усиленном наблюдении на предмет осложнений как в острый период инфекции, так и после него», — добавила она.