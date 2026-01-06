В Тартуском университете раскрыли, как пол и болезни влияют на тяжесть Covid-19
Новое исследование выявило, почему женщины чаще заражаются коронавирусом, но реже переносят его тяжело, и какие группы остаются наиболее уязвимыми даже после вакцинации.
В своей докторской диссертации, защищенной на факультете медицинских наук Тартуского университета, Татьяна Мейстер использовала национальные базы данных здравоохранения, чтобы выявить факторы риска, влияющие на заражение Covid-19, тяжесть его течения и долгосрочные последствия для здоровья. Особенно четко в исследовании проявились различия между мужчинами и женщинами.
Вирусные заболевания, особенно инфекции верхних дыхательных путей, всегда были и останутся частью нашей повседневной жизни. Аналогичным образом коронавирус со временем стал обычной вирусной инфекцией, с которой человек неоднократно сталкивается в течение жизни, пояснила Татьяна Мейстер.
«Поэтому важно понимать, кто подвержен риску более тяжелого течения болезни и ее осложнений и как на этот риск влияют используемые в настоящее время меры профилактики», — добавила она.
Результаты диссертации показывают, что женщины заражались вирусом SARS-CoV-2 чаще, чем мужчины, — как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных. По словам Мейстер, более высокий риск инфицирования связан прежде всего с различными социальными и поведенческими факторами. Например, женщины чаще обращаются к врачу с проблемами со здоровьем, что, вероятно, отражается и на активности тестирования. Кроме того, женщины составляют подавляющее большинство медицинских сестер и сиделок, что увеличивает их контакт с возбудителями заболеваний.
Однако в отношении тяжелого течения болезни проявилась обратная картина: у женщин тяжелые случаи заболевания встречались реже, чем у мужчин. Эта тенденция наблюдалась как среди вакцинированных, так и среди невакцинированных. Ключевую роль здесь играют биологические и иммунологические различия, уточнила Мейстер. «У мужчин, как правило, по сравнению с женщинами слабее иммунный ответ и выше вероятность развития тяжелого воспаления, в то время как эстроген связывают с более эффективной противовирусной защитой», — пояснила она.
Работа также показала, что, хотя защита вакцин от заражения была кратковременной, а прорывные инфекции — обычным явлением, вакцинация помогала предотвратить тяжелое течение болезни в среднем до шести месяцев. Бустерная доза, введенная после первичной вакцинации, снижала риск госпитализации на целых 68 процентов.
Хотя риск тяжелого течения болезни повышали многие сопутствующие заболевания, такие как диабет, гипертония, болезни сердца и легких, а также рак, наиболее сильная связь с тяжелым течением, госпитализацией и летальным исходом наблюдалась при хронической болезни почек. При этом в Эстонии хроническая болезнь почек диагностируется недостаточно, из-за чего ее реальное влияние на течение Covid-19 может быть даже более значительным, чем предполагается, подчеркнула Мейстер.
У вакцинированных людей тяжелое течение Covid-19 наблюдалось значительно реже. Кроме того, вакцинация снижала влияние сопутствующих заболеваний на риск тяжелого течения болезни. Тем не менее при определенных состояниях, таких как хронические заболевания почек или печени, риск все же оставался относительно высоким.
Кроме того, исследование подтвердило, что вакцинация значительно снижает количество летальных исходов после перенесенного Covid-19 и риск сердечно-сосудистых осложнений как в острой фазе инфекции, так и сразу после нее.
Результаты исследования создают ценную основу для разработки будущих стратегий профилактики и готовности, чтобы они в большей степени, чем сейчас, учитывали как биологические, так и социальные различия населения. По словам Мейстер, важно уделять больше внимания уязвимым группам, для которых вакцинация может не полностью устранить риски. «Эти люди нуждаются в усиленном наблюдении на предмет осложнений как в острый период инфекции, так и после него», — добавила она.