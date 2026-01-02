ВИДЕО: в Риге обрушилась крыша многоэтажного здания и часть этажа. Есть подозрения, что был взрыв газа
В Риге, в районе Торнякалнс, частично обрушилась крыша многоэтажного здания и часть пятого этажа, сообщает Латвийское телевидение.
В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что днем в 15.20 был получен вызов на улицу Баускас, и в настоящее время спасатели работают на месте происшествия.
В службе указывают, что, по первоначальной информации, произошло обрушение конструкций на верхних этажах многоквартирного дома. В данный момент из здания проводится эвакуация людей. Очевидцы в социальных сетях пишут, что в здании на улице Баускас был слышен взрыв.
На видео, опубликованных очевидцами, видно, что у здания частично обрушились крыша и пятый этаж.
«Живу неподалеку, на улице Коку, весь дом содрогнулся и был ужасный грохот», - говорится в одной из записей в соцсетях. «Было слышно даже на улице Марупес. Не думал, что все настолько серьезно», «Весь Торнякалнс загрохотал», - пишут люди.
В Государственной полиции сообщили, что, по первоначальной информации, неустановленное лицо, возможно, осуществляло демонтаж газопровода, что привело к взрыву. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Как проинформировали в Рижской думе, по пока неустановленным причинам в пятиэтажном многоквартирном доме из за повреждения газопровода произошел взрыв, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также крыша.
В настоящее время эвакуированы более 40 жителей, им предоставлена возможность находиться в автобусах Rīgas satiksme и оказывается вся возможная помощь. В ближайшее время здание осмотрит строительный инспектор, чтобы принять решение о его дальнейшей эксплуатации.
Если здание после пожара или другого несчастного случая оказывается непригодным для использования, владельцам квартир Рижское самоуправление предлагает как социальную помощь, так и возможность размещения во временном жилье.
Эвакуированные жители имеют право получить в самоуправлении кризисное пособие, которое можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации. Жители могут обратиться с заявлением о предоставлении кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись по телефону 80001201.
Жителей также призывают обращаться в социальную службу, если необходима иная помощь, например одежда, продуктовые наборы, восстановление документов или другая помощь. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80001201.
Жителям, которым требуется временное жилье, в настоящее время предлагается комната в муниципальной гостинице сроком до пяти дней. По вопросам размещения в гостинице просят обращаться в муниципальную полицию по телефону 112.
Пострадавшие и лица, находящиеся под угрозой, имеют право подать заявку на временное жилье и единовременное пособие на ремонт в случае, если жилое помещение или жилой дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или иной катастрофы и Департамент городского развития принял решение запретить эксплуатацию жилого дома до устранения опасности.
Для получения арендованного у самоуправления жилого помещения, в котором можно проживать до шести месяцев, но не более одного года, жителям необходимо обратиться с заявлением в Департамент жилья и среды Рижской думы на улице Бривибас, 49/53. В случае если помещения будут признаны подлежащими восстановлению, владельцы квартир смогут претендовать на единовременное пособие на ремонт в размере до 10 000 евро.