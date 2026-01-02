ВИДЕО: в Риге обрушилась крыша многоэтажного здания и часть этажа. Есть подозрения, что был взрыв газа

«Живу неподалеку, на улице Коку, весь дом содрогнулся и был ужасный грохот», - говорится в одной из записей в соцсетях. «Было слышно даже на улице Марупес. Не думал, что все настолько серьезно», «Весь Торнякалнс загрохотал», - пишут люди.