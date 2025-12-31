В другом пророчестве, относящемся к Тичино — кантону на юге Швейцарии, граничащему с Северной Италией, говорится, что регион будет «залит кровью». Хотя единого мнения о точном значении нет, аналитики полагают, что прорицатель мог указывать на новые волнения в Европе. Это упоминание символизирует более широкий конфликт, который может распространиться на европейские регионы, уже сталкивающиеся с политической напряженностью.