Вайра Вике-Фрейберга подвела итоги тревожного 2025-го: "Раз нам выпали такие времена - значит, с ними и надо жить"

Говоря о Китае, она отметила, что многие его опасаются, однако Пекин, по ее словам, продолжает действовать в рамках правил и «ничего другого не делал, кроме попыток увеличить свое влияние». А вот действия России в отношении Украины она охарактеризовала максимально резко — как сочетание агрессии и постоянной лжи. «Россия продолжает не только нападать на Украину, но и отвратительно лгать… Агрессор изображает жертву. Это неприятно слушать», — подчеркнула экс-президент, рассуждая о том, насколько разрушительной для международной среды становится подмена понятий.