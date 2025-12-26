Вайра Вике-Фрейберга подвела итоги тревожного 2025-го: "Раз нам выпали такие времена - значит, с ними и надо жить"
Уходящий год стал «очень пестрым» и богатым на сюрпризы, но далеко не все из них были приятными, считает экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. В интервью Latvijas Radio она жестко высказалась о войне России против Украины, критически оценила курс Дональда Трампа и объяснила, почему мир окончательно стал многополярным.
«Такого пестрого года у нас было меньше»
Разговор с Вайрой Вике-Фрейбергой (президент Латвии в 1999–2007 годах) вышел в Рождество — время, когда многие подводят итоги и пытаются понять, куда движется мир. Ведущий Виктор Демидов напомнил: война в Украине идет уже четвертый год, а США почти год возглавляет Дональд Трамп, при этом разговоры о мире звучат громче, чем прежде, но «мира так и не пришло».
Оценка экс-президента была прямой:
«Год был очень пестрым, очень насыщенным событиями и, к тому же, богатым на сюрпризы. Таких пестрых годов, слава богу, у нас до сих пор было мало, но раз нам выпали такие времена — значит, с ними и надо жить».
В числе главных разочарований она назвала «чрезвычайно низкий уровень» рационального мышления, элементарной вежливости и уважения к международному праву у ряда крупных государств — с ощущением, что из-за собственного масштаба они считают себя вправе действовать «хаотично» и «не считаясь с последствиями», сообщает LSM.lv.
Россия, Китай и «абсолютная ложь»
Отвечая на уточняющий вопрос, кого именно она имеет в виду, Вике-Фрейберга поставила Россию и США «во главу списка» неприятных сюрпризов, добавив, что есть и другие страны, о которых жители региона знают меньше.
Говоря о Китае, она отметила, что многие его опасаются, однако Пекин, по ее словам, продолжает действовать в рамках правил и «ничего другого не делал, кроме попыток увеличить свое влияние». А вот действия России в отношении Украины она охарактеризовала максимально резко — как сочетание агрессии и постоянной лжи. «Россия продолжает не только нападать на Украину, но и отвратительно лгать… Агрессор изображает жертву. Это неприятно слушать», — подчеркнула экс-президент, рассуждая о том, насколько разрушительной для международной среды становится подмена понятий.
«Как распарывает старую куртку»: что делает Трамп
Вике-Фрейберга заявила, что Дональд Трамп, по ее оценке, начал «разрушать американскую демократию» уже в первые месяцы президентства — как на уровне внутренних институтов, так и на уровне международных договоренностей.
«Он пошел против принципов конституции… В этом смысле Трамп — как человек, который распарывает старую куртку: так же он распарывает и американскую демократию — по кусочкам», — сказала она.
В этом контексте Вайра привела пример Канады: по ее словам, агрессивная риторика Трампа лишь мобилизовала канадское общество и усилила внутреннюю консолидацию. «Если Трамп хотел уничтожить Канаду — он добился обратного», — отметила Вике-Фрейберга, добавив, что страна стала активнее искать новых партнеров и снижать зависимость от США.
Мир стал многополярным — и это уже реальность
Говоря о «центрах тяжести» в мире, Вике-Фрейберга сослалась на обсуждения на международных конференциях: там все чаще говорят о многополярности как о факте, а не прогнозе. По ее словам, прежняя схема «Запад-Восток», характерная для холодной войны, больше не описывает ситуацию.
В качестве примеров «новых» или усиливающихся полюсов она упомянула не только Северную Америку, но и страны с растущим потенциалом: Бразилию, Австралию, Филиппины и другие государства, которые в последние десятилетия модернизировались и укрепляли влияние.
Евросоюзу пора отказаться от единогласия
Отдельный блок интервью был посвящен Европейскому союзу и его способности действовать в условиях разногласий. Вике-Фрейберга признала, что Европа давно не является «старой колониальной империей», но у нее есть сильные стороны — человеческий капитал, накопленные традиции образования, науки и технологий. Ключевой тезис при этом был практическим: ЕС, по ее мнению, тормозит требование единогласия во внешнеполитических вопросах.
«Европе не хватает отказа от требования единогласия… Пусть решает большинство», — заявила она, добавив, что в таких условиях странам, которые системно блокируют решения, вплоть до Венгрии и Словакии, следовало бы ограничивать влияние: «Уже давно следовало просто отнять право голоса», если курс не меняется и ценности союза не разделяются.
Где в этом всем Латвия: «Нам нужно бежать»
Размышляя о роли Латвии, Вайра Вике-Фрейберга подчеркнула взаимозависимость современного мира: от торговли и цепочек поставок не «отказаться по желанию», а заявления в духе «нам ничего не нужно» она назвала ложью, не соответствующей реальности.
Ее рекомендация Латвии — быть максимально быстрой и собранной в вопросах европейских возможностей: если ЕС выделяет средства и объявляет набор проектов, Латвии, по ее словам, надо «бежать — и не просто трусцой — готовить планы и проекты», чтобы успевать получать финансирование наравне с теми, «кто бежит быстрее».
Рождественское пожелание: свет неизбежно победит тьму
В финале Вике-Фрейберга связала рождественский смысл с латвийскими традициями зимнего солнцестояния — как символа возвращения света. Ее посыл звучал как напоминание: какой бы темной ни казалась ночь, «рассвет неизбежно придет», а задача людей — делать то, что в их силах, чтобы приблизить этот рассвет.