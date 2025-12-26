Так почему же услуга "муж на час" популярна в Латвии? Есть мнение, что это не связано с нехваткой мужчин
Услуга "муж на час", о популярности которой в Латвии мировые СМИ пишут как о следствии дефицита мужчин, на деле отражает совсем другую проблему.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что ведущие западные издания неожиданно обратили внимание на Латвию — но не из-за политики или экономики. Статьи, вышедшие в британских СМИ, описывают нашу страну как место, где катастрофическая нехватка мужчин сформировала новый социальный феномен - бурный рост услуг “муж на час”. Кажется, что это является современным решением для умных и независимых женщин, нанимающих мужчин для выполнения бытовых и технических работ. Однако в реальности картина гораздо шире. Сегодня этот сервис востребован людьми любого пола, а его популярность объясняется не столько демографией, сколько темпом современной жизни.
Это подтверждает и депутат Рижской думы, руководитель фракции партии «Прогрессивные» Мартиньш Коссович. В передаче "Preses klubs" на TV24 он с улыбкой признает: даже простые задачи не всегда оказываются такими уж простыми. «Мне нужно было собрать шкаф. Что может быть проще, чем собрать шкаф IKEA?» — смеется депутат, добавляя, что больше всего проблем обычно доставляют ящики. «Вроде бы все закручено, а потом один ящик заедает, другой не открывается — и начинаются приключения».
В итоге Коссович воспользовался одним из сервисов, где можно разместить заявку на выполнение работы. «Я просто написал, что у меня есть такой шкаф, и откликнулось около 20 человек, готовых помочь за небольшую плату», — рассказывает он.
При этом депутат обращает внимание и на обратную сторону таких услуг — прозрачность расчетов. По его мнению, Государственной службе доходов стоило бы внимательнее следить за тем, как в подобных сервисах происходит оплата и уплата налогов.
Тем не менее саму идею «мужа на час» Коссович не связывает ни с нехваткой женщин, ни с нехваткой мужчин. «Скорее это про динамику жизни. Она стала очень быстрой, и мы как общество потребления высоко ценим удобство и экономию времени», — подчеркивает он.
Политик также отмечает, что не все работы одинаково просты. «Одно дело — мебель, и совсем другое — сантехника, сваренные трубы или серьезный ремонт. Там уже нужна конкретная специализация», — говорит Коссовичс. Еще совсем недавно в подобных ситуациях люди звонили в домоуправление и нередко ждали мастера месяцами. «Теперь эта услуга доступна почти сразу. Я не буду рекламировать конкретные приложения, но могу сказать — это очень хорошее решение и не всегда такое дорогое, как может показаться».