Так почему же услуга "муж на час" популярна в Латвии? Есть мнение, что это не связано с нехваткой мужчин

Политик также отмечает, что не все работы одинаково просты. «Одно дело — мебель, и совсем другое — сантехника, сваренные трубы или серьезный ремонт. Там уже нужна конкретная специализация», — говорит Коссовичс. Еще совсем недавно в подобных ситуациях люди звонили в домоуправление и нередко ждали мастера месяцами. «Теперь эта услуга доступна почти сразу. Я не буду рекламировать конкретные приложения, но могу сказать — это очень хорошее решение и не всегда такое дорогое, как может показаться».